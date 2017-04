« La THB Tour » était un rendez-vous incontournable. Devant plus de cent mille personnes, elle réussit le pari de créer des affinités et de rassembler de grandes stars Malgaches.

Soa Ny Fiarahantsika» a une fois de plus drainé la foule à la grande Avenue de la Gare durant le week-end pascal. Le public a bien festoyé, comme à l’accoutumée. Les féstivités se sont déroulées du 15 au 17 avril. Un programme riche en animations, en jeux, en concours et en concerts gratuits avec plusieurs artistes locaux. La grande caravane qui a sillonné toute la ville a ouvert les festivités. Le public a vu défiler les cyclo-pousses, les chevaux, les différents partenaires , les pom-pom girls…

Comme à chaque édition, l’événement organise de nombreux concours. À l’issue de la finale du concours de chorégraphie, le groupe « Ultimate 110 » a remporté le concours de dancehall. Le duo Andrianasolo Kiady et Jojo est reparti avec les 200 000 ariary de la première place du concours de cover acoustique. «Nous avons tenu le pari de l’organisation. Ce succès a été rendu possible grâce à de nouveaux partenaires tels que Orange, Salto et Canal+. Chacun a reçu sa part de satisfaction. », confie Setra Ramanankoraisina, responsable évènementiel de la compagnie Star.

Les artistes, venus animer cette douzième édition du THB tour Antsirabe, ont répondu aux attentes du public. Tous les soirs, les deux humoristes Eric et Honorat de Fou Hehy ont assuré l’animation.

Perpétué

Les artistes se sont succédé sur scène: Arnaah et Big Mj le samedi, puis Pit Leo, Mr Sayda (les représentants de la nouvelle scène malgache) et Nina’s, le dimanche, le roi du batrelaky Lola le Lundi de Pâques. Pour accompagner les noctambules, l’Avenue de la Gare s’est également transformée en discothèque géante avec le DJ Nicky Di Manu et Dj Snipper.

« La THB Tour » est considérée comme la fête la plus importante et la plus joyeuse dans la région de Vakinakaratra, voire à Madagascar. Elle entraîne dans un tourbillon d’émotions, les habitants et les visiteurs de la ville d’Eaux. Cette année, cet événement a occupé l’avenue de l’Indépendance, depuis la Gare jusqu’au-devant de l’Hôtel des Thermes, en plus de l’habituel espace THB: un espace adjacent dédié à la famille.

Une fois de plus, les organisateurs ont démontré que « la THB Tour » est restée une fête magique, envoûtante, joyeuse et mythique. La musique, la danse et la lumière s’y côtoient.

Durant cette fête pascale, la ville d’Eaux avait également accueilli d’autres animations qui sont restées toutefois présentes dans les rues de la ville.

Sitraka Rakotobe