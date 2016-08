À l’occasion du 20e anniversaire de l’Association nationale des sages-femmes, une formation a été organisée dans la Ville d’Eaux. L’objectif étant de pérenniser le métier.

Année 1995. Ayant vu le jour à Ambodiatafana, à Toamasina, cette année là, grâce à l’initiative de 69 sages-femmes fondatrices, l’association nationale de ce corps de métier des sages-femmes vient de célébrer son 20e anniversaire. Elle intègre trois catégories de professionnelles. Il y a celles qui travaillent dans le secteur public, celles qui émargent aux établissements privés et celles qui sont à la retraite.

Aujourd’hui, l’association nationale compte 800 membres issues de cinq associations. Elle a profité de la célébration dans la Ville d’Eaux pour effectuer son assemblée générale annuelle à laquelle les représentantes de chaque association ont participé. Le grand rendez-vous s’est tenu à l’hôtel des Thermes, du mercredi à vendredi de la semaine écoulée. Outre le débat sur la pérennisation de l’association et la création de démembrements dans d’autres régions, la grande rencontre féminine a été aussi une occasion pour les participantes de procéder à des échanges d’informations et d’expériences sur la pratique de ce métier qui touche directement les femmes et les nouveaux nés.

Noble tâche

Afin de dissiper la mauvaise réputation des sages-femmes, le comportement qu’elles doivent avoir vis-à-vis de leurs parturientes, ainsi que la qualité des services qu’elles rendent, ont été aussi discutés durant l’assemblée générale de trois jours. Car elles doivent vaincre leur stress et leur fatigue pour assumer la noble tâche qui leur incombe en aidant les mères à donner vie à leurs bébés.

Organisée sous l’égide du ministère de la Santé publique, l’assemblée générale a été précédée des manifestations qui ont marqué la célébration du vingtième anniversaire de l’association nationale. Une douzaine de stands ont été érigés, où diverses prestations ont été fournies. À savoir des dépistages du VIH/Sida, du cancer du sein et même du diabète, ainsi que des animations et sensibilisations sur les méthodes de planning familial. Sans omettre le renforcement de capacité professionnelle des sages-femmes par le biais de diverses formations adéquates comme le service vie et santé, la médecine générale et chirurgicale et autres…, que bon nombre de sages-femmes doivent suivre.

Angola Ny Avo