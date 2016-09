Après les nombreux processus et concertations effectués dans le cadre de l’adaptation de la politique nationale de la jeunesse, déjà promulguée en février 2014, le comité interministériel pour les jeunes a discuté du plan de mise en œuvre de cette politique qui vise le développement, l’intégration et la protection des jeunes, la semaine dernière à Antsirabe.

« Ce plan est le garant de la mise en œuvre de cette politique nationale. Mais avant de passer au véritable travail en 2017, nous allons d’abord plancher sur son lancement officiel et sa vulgarisation », a expliqué Raseta Onisoa, secrétaire permanent du comité interministériel pour la jeunesse.

Le futur des jeunes

Outre la promotion et la protection, l’insertion des jeunes et la prévention des fléaux qui peuvent les toucher font partie de ce plan qui vient d’être discuté par les membres du comité. L’appui à la gouvernance du secteur jeune, l’éducation sur la paix et le civisme ainsi que le sport, tant que supports d’éducation à la démocratie et à la gouvernance, sont aussi au menu de cette politique nationale de la jeunesse.

« Cette politique assurera le futur des jeunes qui sont l’avenir du pays. Aussi, nous allons tout faire pour qu’ils soient bien considérés au sein de la société et qu’ils aient des visions pour leur futur », a noté Jean Anicet Andria­mosarisoa, ministre de la Jeunesse et des sports.

Angola Ny Avo