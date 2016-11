Une dizaine de personnes sont mortes victimes de la foudre, ces derniers jours. Antsirabe et ses environs en sont les cibles.

La foudre fait des siennes. Depuis le début de la saison des pluies, quatre personnes à Betafo, six autres à Antani­fotsy et quatre à Ambohi­bary, tous ont été tués par la violence de la foudre qui a sévi ces dernières semaines.

À Antsirabe, elle a aussi fait quatre victimes en une semaine. Vers cinq heures et demie, mardi dernier, un père de famille à Andraikiba a été lui aussi tué. Ce jour, trois maisons voisines ont toutes été ravagées par la foudre, de source reçue auprès des fokonolona.

Le phénomène aurait détruit des téléphones portables, et des maisons, mais il a fait une victime dans l’une des dernières habitations, détruites.

Le père de famille voulait rassurer ses enfants, effrayés par les coups de tonnerre, mais juste à ce moment-là, la foudre est entrée dans la pièce où ils se trouvaient, le projetant sur le mur et le brûlant au ventre et dans le dos, et lui brisant le cou.

Un garçon de quatorze ans, habitant dans le voisinage de cette famille, a été, lui aussi attaqué et brûlé par le même phénomène. Il fut amene ainsi, que le père de famille blessé, dans un

centre hospitalier.

Malheureu­sement, ils n’ont été pris en charge que trop tard, et le chef de famille est décédé, laissant une veuve et quatre orphelins.

Outre, cette victime de Talata Andraikiba, la foudre a fait parler d’elle à Ambohijafy Andraikiba, faisant un mort dans un champ, durant le week-end dernier. À Belazao, deux zébus et d’autres personnes sont aussi parmi les victimes de ce phénomène naturel.

Angola Ny Avo