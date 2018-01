Atroce. Un gendarme principal de classe exceptionnelle un lieutenant déjà retraité, a été froidement exécuté à son domicile, à Tsarazaza-Antanikatsaka, commune de Soanindrariny, district d’Antsirabe II. Le crime a été commis lundi vers 19h. La victime a reçu des coups de hache dans son cou. Les meurtriers ont verrouillé le cadenas depuis l’extérieur avant de repartir, selon les explications de la gendarmerie locale. « Lundi matin, il avait prévenu son neveu de son arrivée puisqu’il habitait en ville. La nuit aux alentours de 21h, la porte était toujours fermée, alors qu’une fenêtre au premier étage étaitlaissée entr’ouverte », a raconté une source proche du poste avancé de Sahanivotry saisi de l’enquête.

L’entourage s’est alors consulté et a décidé de forcer la porte principale pour une vérification. L’on a retrouvé son corps sans vie et sanglant gisant sur le

dallage, dans la cuisine. Au moins deux traces de coups de hache ont été relevées sur le cou de la victime, selon les informations recueillies. Ses voisins ont immédiatement donné l’alarme à la gendarmerie après cette découverte.

À l’heure actuelle, deux suspects se sont fait arrêter et ont été placés en garde-à-vue au poste avancé. D’après les premiers éléments de l’enquête, ces deux présumés meurtriers sont des voisins, mais ont été interpellés pour menace de mort à l’égard de la famille du retraité.

H.L.