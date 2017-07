La circulation et la vente d’armes de fabrication artisanale tendent à proliférer. La gendarmerie vient de saisir sept pistolets avec des balles adéquates.

Sept pistolets de fabrication artisanale, mais qui ressemblent à s’y méprendre ceux importés et utilisés par les forces de l’ordre, ainsi que vingt balles de calibre 9mm ont été saisis par la gendarmerie d’Antsirabe, à partir du jeudi 6 juillet. L’opération entre dans le cadre de la lutte contre l’insécurité qui tend à prendre de l’ampleur. D’autant plus la propagation et la circulation d’armes de guerre, de fabrication artisanale ou non, deviennent inquiétantes.

Ainsi, un piège a été tendu à l’encontre de deux vendeurs d’armes. De faux acheteurs, en fait des gendarmes, leur ont donné rendez-vous et ces trafiquants à la petite semaine ont été pris en flagrant délit en voulant vendre un pistolet de fabrication artisanale.

Plus tard, trois personnes ont été arrêtées pour avoir acheté d’autres pistolets. Parmi elles figure un père de famille habitant à Betafo, détenant ni plus ni moins de trois armes de poing interdits pour les civils. Il a prétendu les avoir acquis afin de se défendre face à l’insécurité grandissante.

Insécurité

Les gendarmes ont également appréhendé un intermédiaire et un fournisseur d’armes de fabrication artisanale. Ils se sont fait piéger au stationnement des taxis-brousse à destination de la capitale.

La gendarmerie tient à préciser que la détention d’armes de guerre exige des conditions drastiques à remplir pour une personne quelconque avant l’obtention d’une autorisation. Quant à la provenance des pistolets de fabrication artisanale saisis ainsi que leurs fabricants, l’enquête des vendeurs de ces armes prohibées et dangereuses permettra de mettre en lumière le trafic illicite qui ne profite qu’aux malfaiteurs et qui amplifie l’insécurité en milieux urbain et rural.

