Quarante-cinq patients ayant présenté des fentes labiales ou faciales, entre autres, ont retrouvé le sourire. Ils ont été opérés par des chirurgiens spécialistes.

Environ une centaine de personnes composées d’enfants, de jeunes et d’adultes, issus de différents villages ont couru vers l’hôpital Santé Plus d’Antsirabe, afin de pouvoir bénéficier de soins effectués par ce centre et l’association « Les enfants de noma » France, et organisés durant la semaine dernière.

L’équipe médicale de l’association « Les enfants de noma », du nom d’une maladie bucco-dentaire appelée « noma » qui déforme le visage, est composée de chirurgiens, d’anesthésistes et d’infirmiers. Elle intervient dans les villes d’Antsirabe et de Vatomandry pour effectuer des opérations chirurgicales sur des patients victimes de cette maladie, en premier lieu, et aussi pour donner un nouveau visage et une nouvelle vie à des personnes présentant une fente labiale, à l’extérieur et à l’intérieur de la bouche.

Cas difficiles

« Plus d’une centaine de patients présentant une fente faciale, labiale, de maxillaire ou de fente du palais, ont été consultés, et on a pu en opérer 45 d’entre eux, au cours de la semaine dernière », note docteur Lantoniaina Benjamina Rakotoson, directeur de l’hôpital Santé Plus.

Outre l’équipe de l’association « Les enfants de noma », des volontaires venus de l’Allemagne, de la Suisse et de la France, ainsi que l’équipe de Santé plus ont également participé à cette troisième édition d’opérations chirurgicales gratuites effectuées dans cet hôpital au cours de cette année. Plus d’une centaine de personnes qui ont bénéficié de telles chirurgies en avril et en octobre derniers ont retrouvé le sourire et ont vu un changement dsans leur aspect physique. Le changement va également donner une nouvelle vie aux 45 bénéficiaires de cette troisième mission de l’association « Les enfants de noma » à Antsirabe. Le suivi des

opérés est effectué par des équipes médicales. Malgré la réussite des opérations, les chirurgiens n’ont pas pu donner suite aux souhaits de cinq patients ayant présenté des cas très compliqués.

« Nous allons essayer de trouver des solutions à l’étranger en cherchant des blocs adaptés à leurs cas », promet le directeur du Santé Plus.

Afin de satisfaire les patients qui n’ont pas été reçus durant ces trois missions de cette année, l’équipe de l’association en organisera quatre pour 2017.

Angola Ny Avo