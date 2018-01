Un Français a été froidement assassiné par des bandits dans la nuit de vendredi à samedi. Le nombre des meurtriers n’est pas déterminé.

Crime atroce à Ambohi­miandrisoa, dans la commune urbaine d’Antsirabe. Un Français de 60 ans en est la victime, dans la nuit de vendredi à samedi. « Sa bouche a été obstruée avec des chaussettes et ses mains ont été attachées par un fil de fer. Il aurait été roué de coups et torturé à mort », a raconté Berthin Rakotonaivo, témoin oculaire de la découverte macabre du samedi matin. Le sexagénaire a été immobilisé au pied de son lit, par une bande adhésive, selon un policier du commissariat central d’Antsirabe relatant les circonstances.

Ses amis sont venus le voir pour un déjeuner le samedi matin, aux alentours de 9 heures, mais ont été surpris par une mare de sang, coulant depuis sa chambre. « Je suis entré, j’ai découvert son corps, figé et sans vie », a indiqué l’un de ses camarades qui a, dans la foulée, donné l’alerte aux voisins et à la police. Lors d’un appel à témoins, aucun voisin n’a remarqué ni personne suspecte ni bruit pendant le déroulement de l’assassinat. Les tueurs ont mis la chambre sens dessus dessous, selon les informations recueillies.

Indéterminé

Cet homme s’est installé à Antsirabe, depuis une semaine. Quelques jours après son arrivée, un individu suspect a déjà rôdé près de sa maison. Le jeudi 18 janvier, il a décidé d’embaucher un gardien. Ce dernier devait commencer ce jour puisqu’il a déjà préparé son dossier, légalisé à la commune. « Son contrat avec ce Français aurait été conclu le weekend. Hélas ! », a déploré un enquêteur. Le mobile du crime reste toujours à définir à travers l’investigation déjà en cours.

La valeur du pactole dérobé après le meurtre est pour le moment inestimable, selon les explications recueillies auprès du fokontany. Cependant, un portable, un laptop et un appareil photo ont été emportés par les assassins. « Nous ne savons pas réellement tous les objets dérobés chez lui puisqu’il vit seul. Nous l’avons pourtant vu aménager du matériel informatique et bureautique lors de son arrivée », a souligné un membre du comité de fokontany, lors d’un entretien téléphonique.

Hajatiana Léonard