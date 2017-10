L’association « Les enfants du noma » a effectué une mission médicale. Les personnes présentant une fente labiale figurent parmi les bénéficiaires d’opérations chirurgicales.

Une soixantaine de personnes dont des enfants, des jeunes et des adultes, femmes et hommes, issues des régions du Menabe, d’Analamanga, Vatovavy-Fitovinany, et du Vakinankaratra, viennent de bénéficier de soins prodigués par la clinique Santé Plus Antsirabe et l’association « Les enfants du noma » France, organisés du 9 au 18 octobre derniers.

Composée de spécialistes en chirurgie, d’anesthésistes et d’infirmiers, l’équipe médicale de cette association a entamé sa cinquième mission à Madagascar. Cette fois-ci, elle a opéré des patients ayant une tumeur au niveau du visage ou de la tête, ainsi que des

personnes présentant une fente faciale, labiale, ou palatale.

Anesthésie

« Tous les patients étaient courageux, seul un individu sélectionné a manqué au rendez-vous donné. Pour assurer la bonne réussite de l’opération, certains d’entre eux doivent encore suivre une deuxième ou une troisième intervention », précise le Dr Lantoniaina Benjamina Rakotoson, directeur de la clinique Santé Plus.

« Trois opérations sur quatre ont été effectuées sous anesthésie générale, avec certaines difficultés. Mais grâce à la rigueur et au savoir-faire de l’équipe, les interventions se sont très bien passées », note Garmi Rahsid, chef de mission de l’association « Les enfants du noma». Celle-ci agit également au Cambodge, au Laos, au Burkina Faso, au Bénin, et au Mali.

Après les opérations chirurgicales réparatrices, le corps médical de Santé poursuivra, de son côté, le suivi postopératoire des patients en leur assurant les soins y afférents, comme le pansement et le sevrage de la greffe.

Après cette cinquième mission, l’équipe compte revenir à Antsirabe en novembre et décembre prochains pour revoir ces patients et aussi pour effectuer des opérations chirurgicales orthopédiques.

Angola Ny Avo