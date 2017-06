Le corps sans vie d’un jeune noctambule qui n’avait pas donné signe de vie, depuis vendredi soir, a été retrouvé dans le fokontany d’Antsakaviro samedi, aux alentours de 6h 30.

Décou-verte macabre à Antsakaviro, samedi matin vers 6h 30. La disparition inquiétante d’un jeune homme depuis vendredi a été annoncée, le soir du même jour. « Il n’était pas rentré ce soir-là. Nous avons cru qu’il est parti avec ses camarades pour un vendredi joli », a expliqué un proche. Très tôt le samedi matin, le chef de fokontany d’Antsakaviro a reçu l’alerte sur les faits qu’un cadavre vient d’être trouvé dans le quartier. Les habitants se sont déjà massés et ont essayé d’identifier la dépouille. « Nous craignions qu’il serait familier », a souligné une dame témoin oculaire.

Le chef du fokontany a prévenu la brigade criminelle après avoir découvert le décès près d’un canal. La police a fait le déplacement sur les lieux de la découverte pour le constat qui a révélé qu’il s’agit d’un jeune homme âgé de 27 ans. « Nous n’avons rien trouvé sur lui. Il aurait été victime de vol avant d’être tué. Sa famille a confirmé qu’il avait un portable et que son portefeuille ne le quitte jamais », a signalé une source sécuritaire.

Les meurtriers l’ont lardé de deux coups de couteau, dont l’un en pleine tête et l’autre dans le ventre.

Avertissement

Alerté également par la police, le bureau municipal d’hygiène (BMH) a dépêché ses agents sur les lieux, pour transférer le corps à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) à Ampefiloha.

Un médecin légiste a révélé lors de l’autopsie qu’il s’agit purement d’un assassinat. « La victime aurait d’abord reçu un coup dans le dos, ensuite tabassé et lardé à mort », a-t-il indiqué.

Les enquêteurs tiennent à démentir une rumeur venant de circuler qu’il pourrait s’agir d’un avertissement relatif au rapt dernièrement perpétré à Behoririka, mercredi 7 juin. « Ce cas de meurtre à Antsaka­viro est tout à fait autre chose que le kidnapping de Nishit Chandarana, le propriétaire de l’hôtel Le Grand Mellis à Analakely », a précisé une source au sein de la brigade criminelle.

Hajatiana Léonard