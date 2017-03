Les incendies ayant dévasté cinq villages ont amplifié l’effet de la sécheresse. Le riz devient une denrée rare en raison du recel.

Plaie sur plaie. Un autre fléau frappe la commune rurale d’Antsakabary Befandriana-Nord après l’épreuve du feu. « L’heure est grave. Une insécurité alimentaire frappe de plein fouet la commune. La nourriture se fait rare. Avec la sécheresse qui sévit et le retard de la saison des pluies, la plupart des rizières ainsi que des terrains arables n’ont pas pu être cultivés. La catastrophe a empiré avec l’incendie ayant ravagé 487 toits dans cinq villages, le 21 février, ainsi que l’inquiétude que tout cela a provoqué », se désole Franck Lemon Andriantsilahosana, maire de la commune rurale d’Antsakabary.

En lançant son appel de détresse, l’élu met en avant que la quantité de riz mise sur le marché n’arrive plus à satisfaire la demande.

« Paniqués, les producteurs font du recel. Ceux qui ont encore du riz ou du paddy en réserve se gardent d’en vendre. Depuis début mars, le prix du kilo de riz affiche 2400 ariary alors qu’il n’a jamais auparavant dépassé les 1000 ariary. Ce chiffre est impensable pour un grenier à riz comme la commune d’Antsakabary de laquelle elle tient son nom. En effet,

le prix du riz chute jusqu’à 400 ariary le kilo pendant la saison de la moisson », poursuit l’élu.

Eau souillée

Une importante quantité de paddy est partie en fumée lors de l’expédition policière du 21 février dans les villages d’Ambalamanga Ankisingy, Ambinanindrano, Antanagambo, Ambodifinesy et Amohitraivo.

Pour Ambalamanga, une vingtaine de tonnes de paddy ont été calcinées dans un

seul grenier, sans compter la quantité réduite en cendres dans les habitations ainsi que les commerces dévastés par les flammes.

« La situation qui prévaut n’est pas encore une fatalité. Un taux de pluviométrie rassurant est enregistré depuis ces derniers jours. S’il continue à pleuvoir, il n’est peut-être pas encore trop tard pour sauver la culture », confie le maire.

En saisissant la balle au bond, il concède à dire que la destruction d’une partie de la récolte dans les cinq villages sinistrés compromet certes la sécurité alimentaire, mais il précise toutefois que celle-ci ne représente qu’une faible partie de la production totale.

« Pendant la saison de la moisson qui s’étale du mois de juillet jusqu’à la période des pluies, près de 36 tonnes de paddy sortent chaque semaine d’Antsakabary. Seuls deux fokontany ont été touchés par l’embrasement alors qu’il y en a dix-huit. J’appelle de ce fait les villageois à mettre sur le marché la production prévue être écoulée pour faire face à ce fléau artificiel », lance Franck Lemon Andriantsilahosana.

En mettant de côté son optimisme, il partagé néanmoins un problème d’eau potable. A l’entendre, la population est, de surcroît obligée en ces durs moments, de boire et d’utiliser l’eau du fleuve Sofia, qui depuis la montée des eaux est souillée par les crues qui viennent en amont.

Comptant près de 35 000 habitants, la commune d’Antsakabary est productrice d’arachide, de manioc, de maïs et de vanille, outre le riz. Elle est classée zone blanche par les forces de

l’ordre.

Andry Manase