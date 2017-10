Encore une fois, le maire d’Antsakabary Befandrianana a reçu un message selon lequel une organisation aurait conclu un contrat de 12 millions d’ariary sur sa tête.

Des messages qui ouvrent la boîte de Pandore. Menacé de mort par une prétendue organisation criminelle qui s’est attribuée l’appellation de « Jangilo», Franck Lemon Andria­tsilahosana, maire de la commune rurale d’Antsakabary Befandriana-Nord, ne sait plus à quel saint se vouer. Désemparé, l’élu s’en remet aux forces de l’ordre ainsi qu’aux autorités. Aux dernières nouvelles, le commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Sofia, le chef de région et le préfet ainsi

que le chef du district de Befandriana-Nord ont été informés de l’épée de Damoclès suspendue au

dessus de la tête de Franck Lemon Andriatsilahosana.

«Le maire d’Antsakabary nous a contactés pour nous faire part des inquiétudes qui le rongent, mercredi. Nous faisons le nécessaire pour sa protection», lance le commandant du groupement de la gendarmerie de la région Sofia, joint au téléphone, hier soir.

C’est la deuxième fois que la soi-disant organisation s’attaque à l’élu d’Antsakabary, en quatre mois. «Dans la matinée de mercredi, vers 11 heures, on m’a notifié par Short message service (SMS) que je serais dans le collimateur des Jangilo. Des mercenaires de cette organisation quasi-fictive auraient été payés par des individus qui veulent ma mort. L’on peut identifier l’origine du SMS. La personne qui me l’a envoyé me somme de la contacter», confie le maire.

Au mois de juin, en marge de l’enquête au fond de cinq personnes, le maire a reçu un premier message de mise en garde.

Hantise

Celles-là ont été placées en détention préventive à la maison centrale d’Antsohihy pour le lynchage à mort de deux agents de police, articulé du début des auditions des quarante-deux policiers ayant participé à l’expédition punitive menée à Antsakabary«Dissimulés derrière cette même organisation d’existence aléatoire, les malfaiteurs m’ont informé que ma tête aurait été mise à prix, à 12 millions d’ariary, et que quatre millions leur aurait déjà été versés. Pendant quelques semaines, deux gendarmes armés ont assuré ma sécurité, jour et nuit», indique le maire.

Des copies du premier message ont été envoyées aux autorités lorsque l’inquiétude l’a saisi.

Depuis, l’élu a vécu dans une accalmie troublante, jusqu’à ce que les mêmes individus reviennent à la charge avec un autre numéro de téléphone.

Interrogé, Franck Lemon Andriatsilahosana n’établit, en revanche, aucun lien avec la malheureuse succession d’événements qui se sont abattus sur sa commune, au mois de février. Les événements où deux policiers ont été lynchés à mort, mi-février, et quatre cent quatre-vingt-sept habitations ont été incendiées lors d’une expédition policière.

Seth Andriamarohasina