C’est un enlèvement pas comme les autres. La société Easy Park en charge de la gestion du parking de la ville d’Antananarivo a mis en fourrière la voiture de fonction d’un membre du gouvernement Mahafaly. Ce fait inhabituel s’est déroulé dans les rues d’Antsahavola à Anta­nanarivo. Les agents de la fourrière ont remorqué le véhicule tout terrain, de marque Toyota, garé dans ce quartier d’affaires de la capitale aux côtés des autres véhicules. Très vite, les nouvelles se sont répandues dans tout le quartier pour arriver jusqu’aux oreilles du ministre.

Devant ce fait, le membre du gouvernement s’est irrité. « Cela fait une vingtaine d’années que j’habite ce quartier et n’ai rencontré aucun problème. Ceci relève d’une mauvaise foi de cette société. Elle a attendu que le chauffeur rejoigne ma maison et elle a entrepris l’action d’enlèvement », se désole Lantoniaina Rasolo­elison, ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures avant d’ajouter que « le ministre est comme un simple citoyen et il attend la suite de cette affaire ». Contactés, les responsables de la société Easy Park ne veulent pas s’exprimer sur cette affaire.

L.R.