Un public, de toutes les générations, a occupé Antsahamanitra, hier après-midi. Le groupe Rebika a retrouvé une nouvelle jeunesse.

Les retrou-vailles entre le groupe Rebika et le public ont été à la fois festives et conviviales à Antsahamanitra, hier. Dans le cadre de la continuité du fameux « Che bel canto! » initié par Media Consulting, le concert a brillamment illustré une popularité intarissable, depuis près de trois décennies maintenant. Tonton Pa, Lucien Randrianina, Heritiana, Noël, et Rampal ont enchanté de bout en bout un public venu nombreux répondre à leur invitation. Rivo kely et Benja, deux piliers du groupe devenus pasteurs, ainsi que Lôla étaient absents lors de cet événement.

À guichets fermés, le concert a ainsi eu un franc succès auprès des inconditionnels de Rebika qui travaille sur son grand retour. À l’instar de ses tubes quasi-intemporels, la physionomie du public présent à Antsahamanitra en disait beaucoup sur l’engouement que ce dernier éprouve pour le groupe. Les premiers fidèles de la bande ont été émerveillés par ce rendez-vous. Mais les plus jeunes également: une nouvelle génération reprenait en chœur chaque chanson. De plus, dans la pure tradition de « Che bel canto! », le groupe a invité des artistes de renom à ses côtés pour sublimer davantage le rendez-vous. Il s’agit de Poopy, Bodo et Fafah du groupe Mahaleo.

Sympathique et bouillonnant

Le groupe a débuté le concert à 14 h tapante, en interprétant « Ifonako ». Rebika s’est de nouveau plu à séduire son auditoire. Une belle épopée à travers les années de carrière du groupe a, par la suite, envoûté le tout lorsque Fafah a rejoint le groupe sur scène. Il a interprété « Lahatra» avec Rampal et Lucien Randrianina. Il en est de même lorsque Bodo a repris « Ho avy ve » avec le groupe au complet et « Tokan-trano » accompagnée de Noël. De sa douce voix, Poopy, quant à elle, a chanté « Nandalo » avec Tonton Pa et Heritiana. Ils ont fait chavirer le cœur du public. « C’est un véritable plaisir pour nous, d’autant plus qu’on ne s’y attendait vraiment pas. On est contents d’avoir pu partager cet instant avec le public, nos fans de toujours et le jeune public » confie Lucien Randrianina. L’une de leurs chansons phares, « Ny hiranay », a clôturé le concert. Rebika célèbrera ses 30 ans de scène l’année prochaine et prévoit, à l’occasion, une grande tournée nationale.

Andry Patrick Rakotondrazaka