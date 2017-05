Le spectacle a encore une fois fait un carton plein. « Fetin’ny Maman’ty » est le spectacle à ne pas manquer dans le cadre de la fête des mères.

À guichet fermé, deux fois de suite. Le spectacle humoristique « Fetin’ny Maman’ty » confirme son excellence auprès du public féru d’humour, de comédie et de divertissement. Le temps de deux rendez-vous exceptionnels qui ont ameuté une véritable marée humaine du côté d’Antsahamanitra, le spectacle amuse et réjouit grands et petits. Antsahamanitra était rempli comme un œuf, samedi et dimanche après-midi.

Ayant comme principale vocation de célébrer comme il se doit la fête des mères, « Fetin’ny Maman’ty » a su s’affirmer comme une scène privilégiée pour les humoristes de toutes les générations. À l’affiche, les inconditionnels ont retrouvé Gothlieb, Francis Turbo et le duo Fou Hehy accompagnés du duo Etsetra et Barhone ainsi que l’infatigable clown Dadavy et le rappeur Bolo à l’animation.

Entre sketchs et pitreries taquines en tout genre, des interprétations parodiques des musiques ont égayé le public. La première heure du spectacle s’affichait comme une pièce théâtrale improvisée. Les humoristes-à travers leurs alter-égos féminins : Olga pour Gothlieb, Francette pour Francis Turbo, Erica et Honorine pour le duo Fou Hehy, Zisy et Lenina pour le duo Etsetra et Berhine pour Barhone-se plaisaient à jouer au jeu de l’improvisation.

Altruistes

Ensemble, ils interprétaient aisément des scènes de ménage, ainsi que les querelles de bonnes femmes. À l’instar de Berhine qui a parodié la fameuse chanson aux paroles évocatrices, « Malalaky » de Ajah’Reo. Francette rétorque avec un dialecte du sud « Bougre d’idiote, aucun mec ne voudrait d’une femme malalaky » tout en se dandinant sur scène.

Il en est de même lorsqu’Erica, Honorine et Olga se retrouvent sur scène jouant des femmes allant à un marché de friperie. Dadavy, quant à lui, a assuré sa part en s’exposant à travers son personnage de clown intemporel. Le rappeur Bolo-accompagné de son ami beatboxeur Do Be-a transcendé le jeune public en affichant son « Clash infos ».

Comme à chacune de ses éditions, « Fetin’i Maman’ty » convie un artiste ou un groupe d’artistes à se découvrir sur scène. Après le duo Etsetra, composé de Riri et Aldini, qui est désormais un membre titulaire de la troupe ainsi que Rajao Mianakavy et Nane lors des éditions

précédentes, c’est au tour de Dadavy et de la poète Ny Eja de rejoindre la scène. Le jeune humoriste universitaire Miranto Godard a également eu le privilège de se présenter face au public d’Antsahamanitra, samedi. « Ce rendez-vous est une opportunité unique pour nous de faire valoir le talent de ces artistes et on est fier d’eux » confie Luc Hervé Andriamihaingo de LH Prod.

Andry Patrick Rakotondrazaka