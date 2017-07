Malgré une longue coupure de courant, la 25e édition du « Manal’Azy » de Olombelo Ricky a brillé dans le noir à Antsahamanitra, suscitant de nouveau une liesse populaire.

Vêtu d’habits aux couleurs chaleureuses tout à son image. C’est vers 18h30 tapante que Olombelo Ricky, ses choristes et ses musiciens ont fait leur entrée en scène. Le ton est de suite donné, cette 25e édition de « Manal’Azy » sera des plus harmonieux. Enchainant de suite deux de ses compositions les plus iconiques, « Imamohamandry » et « Tonga ihany », Olombelo Ricky exalte son auditoire et rameute la foule encore à l’extérieur. Plus d’une demi-heure plus tard, Antsahamanitra était rempli comme un œuf et reprend en chœur chacune des chansons interprêtées par l’artiste.

Organisé, cette année par Ivenco, toujours sous la bienveillance du Vazimba Mpanazary, le concert de cette année s’est vu auréolé d’une touche plutôt moderne, à travers la mise en scène et la musique qui la sublimait. Les mélodies du terroir, jouées par Olombelo Ricky, se sont vues teintées d’une touche de jazz et de blues. S’ensuivent les uns après les autres les grands tubes, des morceaux qui n’ont pas du tout pris une ride au fil des générations.

La deuxième partie du concert s’enchaîne tambour battant. Olombelo Ricky a tenu à faire un vibrant hommage à la douceur et aux talents de ses invitées de la soirée. Une amie de longue date, Liva Andrianavalona, s’est redécouverte en reprenant leur duo sur « Naleoko ihany ». La prestation était refroidie par une soudaine coupure de courant, de près d’une demi-heure. Aussitôt l’électricité revenue, Liva Andrianavalona et Olombelo Ricky reprennent, notamment avec « Folaka », une composition de la chanteuse. Apparemment, la coupure n’a en rien entaché le déroulement du concert que Olombelo Ricky a tenu à assurer de bout en bout sans accrocs.

Intergénérationel

L’une de ses fidèles protégées, Dina Voakaly, l’accompagne à son tour sur « Hira no tsara », Rosa Zanamiharintsoa l’a accompagné avec « Menamasoandro», « Distoka » et « Izy indrindra». Invitées inédites, le groupe The Women, composé d’Elsie, de Faniah, de Grace Loren et Manoa Ralisiari­manitra, s’est découvert aux inconditionnels de l’événement. Clôturant le concert avec son folklorique « Bango saritaka », Olombelo Ricky remercie ses fans d’un sobre « Mandrosoa hasina daholo! ».

Un rendez-vous d’exception, la 25e édition du « Manal’Azy » n’a pas dérogé à cette règle, laissant la part belle à la nostalgie de ses fans de la première heure. Les retrouvailles avec Olombelo Ricky auront tenu ses promesses jusqu’au bout en enchantant toute une génération de mélomanes dans la soirée du jeudi, à Antsahamanitra.

Ceci étant, si, à la base, il était surtout destiné aux jeunes fraîchement débarqués de leurs salles d’examen du baccalauréat, force est de constater que cette série de concerts se destinerait plus au grand public et à la famille en général. En tout, 25 ans de « Manal’Azy » aura entre autres vu les bacheliers d’antan devenir les parents des bacheliers d’aujourd’hui.

Andry Patrick Rakotondrazaka