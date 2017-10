Une violente explosion d’un poste autogène au gaz a été entendue, samedi vers 9h30 à Antrafonomby-Itaosy et a arraché les jambes du soudeur.

Des jambes arrachées devant l’atelier de soudure autogène, selon le vocabulaire employé par les témoins oculaires de la détonation survenue à Antrafonomby-Itaosy, samedi aux environs de 9h30. Une bouteille de gaz a explosé et a blessé un jeune soudeur d’une vingtaine d’années. Touchée aux jambes, la victime a été évacuée d’urgence à un hôpital à proximité, mais devait être transférée à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) à cause de la gravité de ses blessures. Tôt samedi, ce jeune homme travaillait tout seul dans son atelier de soudure au gaz. « Il aurait oublié de fermer le robinet de son poste autogène lorsqu’il est allé boire du café », raconte un voisin.

En revenant, il reprend le travail et a allumé son briquet pour commencer à souder. Tout à coup, la bouteille surchargée de gaz a sauté. L’ouvrier a été projeté en l’air avant de tomber. « Cette déflagration lui a arraché les jambes. Des débris métalliques ont été découverts dans ses blessures », décrit un témoin.

Alerté sur les faits, des gendarmes de la brigade d’Itaosy ont été mobilisés sur l’intervention et se sont rendus sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été dressé. Secoués par le souffle, les entourages ont pris une mesure de précaution et certains ont fermé leur pavillon par peur d’une nouvelle explosion d’une autre bouteille de gaz non utilisée ou vide.

Contrôlée

La situation était sous le contrôle des secouristes qui ont fait le déplacement sur place. Les sauveteurs se sont employés à refroidir l’autre bouteille de gaz avec de l’eau, même si elle est déjà inutilisée. La victime a été transporté au service d’urgence de l’HJRA, mais n’a pas survécu à ses blessures. Elle a été ensuite transférée à la morgue. Elle a subi des lésions osseuses, vasculaires des membres inférieurs et aux tissus, d’après les explications d’un chirurgien.

Un spécialiste sapeur-pompier indique que les étincelles rentrent dans la bouteille, brûlent le gaz et provoquent un retour de flamme. Le soudeur n’aurait peut-être pas de dispositif anti-retour qu’il faut installer près de la source d’émission.

Cette explosion de poste autogène est le deuxième cas dont un soudeur est victime après celui mortel au By-pass au mois de septembre.

Hajatiana Léonard