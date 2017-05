L’ambassadeur de l’UE appelle l’État malgache à maintenir la dynamique des réformes. Il rappelle le partenariat avec l’Europe sans ingérence.

Rappel. La journée de l’Europe a été marquée par une réception, hier à la résidence de l’Europe, à Tsarasaotra. Un évènement auquel a assisté une forte délégation gouvernementale conduite par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre. Devant ses convives, Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l’Union européenne (UE), a appelé l’État malgache à garder un rythme soutenu dans les réformes et les efforts d’assainissement engagés.

Dans son allocution, le diplomate a énuméré « les réussites » internationales de Madagascar de l’année dernière, à savoir les deux sommets internationaux et la Conférence des bailleurs et investisseurs (CBI) à Paris. « Gardons l’élan de Paris, ne retombons pas dans les inerties, ne nous laissons pas traîner par le découragement. Gardons le cap des réformes et des efforts d’assainissement du secteur public, qui ont permis l’adoption d’une facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international (FMI) », a déclaré le l’ambassadeur Sanchez-Benedito.

Le diplomate a ainsi rappelé que l’appui et la solidarité de l’UE ont été réaffirmés durant le dernier dialogue politique, à Antsiranana. « Solidarité qui ne peut pas être confondu avec charité (…), car notre partenariat est fondé sur des intérêts convergents, sur des valeurs communes, sur des objectifs partagés ». La lutte contre la pauvreté, qui passe aussi par la promotion des droits de l’Homme, de l’État de droit et de la bonne gouvernance entre dans ce cadre commun.

Avec les effusions de vindictes populaires non maîtrisées jusqu’ici, ou encore l’affaire de corruption Razaimamonjy, discutée durant les échanges du Groupe de dialogue stratégique (GDS) à Mahazoarivo lundi, et les réactions qui s’en sont suivies, la conjoncture nationale s’est sensiblement compliquée.

Indifférence

« Nous sommes conscients des obstacles qui sont nom­breux, des résistances aux changements qui sont puissantes, mais la détermination et la résilience des femmes et des hommes malgaches sont encore plus fortes », a indiqué le diplomate. Indiquant par exemple que la corruption « reste un fléau », l’ambassadeur a indiqué au micro des journalistes que, le cas particulier de ces derniers jours ne devrait pas entamer le regard d’ensemble sur les efforts faits jusqu’ici.

Des propos qu’Antonio Sanchez-Benedito a déjà tenus dans une interview accordée à une station privée de la capitale, lundi, durant laquelle le diplomate a ajouté que « l’important est d’avancer et éviter l’impunité (…) ». Selon le discours d’hier, par ailleurs, la capitalisation de la résilience de la population passe par « un climat politique apaisé, un cadre légal prévisible et respecté, des forces de sécurité au service des citoyens, un pouvoir judiciaire indépendant et un environnement où la corruption et l’impunité sont combattues efficacement ».

À propos de la coopération avec l’UE, le Premier ministre Mahafaly, dans son discours, a soutenu que « face à l’urgence du développement, le temps est à l’action et aux résultats. Il ressort du dernier dialogue politique que les deux sont déterminés à faire en sorte que les actions menées dans le cadre de notre partenariat puissent avoir davantage d’impacts positifs sur l’amélioration des conditions de vie de la population malgache. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir les financements, mais surtout de les traduire en réalisations perceptibles ».

Les indiscrétions indiquent que durant le dialogue politique d’Antsiranana, l’Exécutif a houspillé l’UE quant à la lenteur des décaissements de ses aides et appuis budgétaires. Mettant en exergue la souveraineté, ces derniers temps, l’État semble commencer à faire de la résistance face aux recadrages et remontrances internationales. « L’UE est et restera votre partenaire loyal, engagé, fiable et solidaire. Dans cette tâche, l’UE continuera à déployer tous les moyens à sa disposition, dans le respect, sans imposition ni ingérence, mais sans indifférence ».

Garry Fabrice Ranaivoson