Victime de graves brûlures, une femme de 56 ans, handicapée moteur, a succombé. Une bougie allumée a mis le feu à sa couverture.

Des scènes à fendre le cœur. Victime de graves brûlures, une mère de famille de 56 ans, vivant avec un handicap moteur, a succombé sur son lit d’hôpital dans la matinée d’hier.

La défunte vivait seule. Le drame s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de 23 heures, dans le quartier d’Antoho­madinika.

« Des cris de détresse m’ont réveillé en sursaut au beau milieu de la nuit. Lorsque j’ai accouru chez la quinquagénaire pour voir ce qui était en train de se passer, elle se démenait tant bien que mal sous sa couverture en flammes », se désole un voisin.

« Il ne restait plus de la couverture qu’un petit lambeau de tissu lorsque j’ai enfin réussi à étouffer le feu. Par ailleurs, j’ai été pétrifié en voyant l’état de la victime. Les flammes ont décapé toute la peau de la partie inférieure de son corps », déplore le jeune homme venu au secours de la victime.

Il indique en revanche que la pièce où se trouvait la défunte, n’était pas encore touchée par l’embrasement.

Grave maladie

Souffrante avant que la mort ne la happe, la victime ne pouvait ni bouger ni esquisser le moindre geste, depuis un certain temps. Elle vivait dans un état presque végétatif. D’après ses

proches, c’est une grave maladie qui l’aurait clouée sur le lit.

«Après le drame, elle a été d’emblée évacuée au service des urgences de l’hôpital d’Ampefiloha. Interrogée sur les circonstances du drame, elle nous a confié que l’une de ses filles aurait allumé une bougie sur sa tête de lit pour éclairer la pièce où elle se trouvait, puis était partie. Le pire se serait produit lorsque la bougie est tombée, puis a mis le feu à la couverture », confie Jacqueline Fanjanirina, belle-fille de la quinquagénaire.

Cette dernière était mère de six enfants, dont la plupart ont quitté le quartier après s’être mariés. Encore célibataire, la benjamine veillait, en revanche, de temps en temps sur elle. La nuit du drame, celle-ci était néanmoins partie après une courte visite.

Placée sous soins intensifs depuis mercredi aux premières heures, la malheureuse a rendu l’âme au bout de deux jours et demi d’hospitalisation.

Ses funérailles sont prévues se dérouler ce jour dans le quartier de Tsarahonenana.

Andry Manase