La lutte contre la corruption avance. La mise à nu des cas de corruption au niveau des collectivités territoriales décentralisées (CTD) fera l’objet de coopération entre le bureau indépendant anti-corruption (Bianco) et le Projet de Développement Com­munal Inclusif et de Décentra­lisation (ProDéCID) de l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ). Il a été signalé que le manque de qualification des agents, l’insuffisance de l’infrastructure adéquate, la non mise à jour des bases de données, les transferts sporadiques et non périodiques des ressources de l’État aux collectivités sont des facteurs favorisant cette corruption dans les CTD.

Pour avoir des résultats probants, un expert international intégré, spécialiste en gouvernance et anti-corruption, a été mandaté par le ProDéCID. « Il appuiera le Bianco dans la collaboration avec le GIZ, mais aussi, dans la coordination, le suivi et l’évaluation, d’autres projets appuyés par les partenaires techniques et financiers ».

La signature de convention de partenariat entre le Bianco et le ProDéCID s’est tenue, hier à l’hôtel Ibis Ankorondrano. « L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la gestion des finances communales, la qualité de services communaux et les structures nationales d’accompa­gnement aux collectivités territoriales, à travers la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption », souligne une source auprès du ProDéCID.

