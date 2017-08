Embouteillage monstre dans les quartiers des bâtiments administratifs. Un chantier a bloqué la circulation du côté d’Antanina­renina, depuis la semaine dernière. Le chantier change de place, de jour en jour. Hier, il a été sur la chaussée près de la banque Bank Of Africa (BOA) à Antanina­renina. Il s’agirait d’un sondage des couches de terrain, pour un projet de construction de tunnel, liant Anala­kely à Ampatsakana, selon une source auprès du Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment, hier.

Le trafic s’étend à Isoraka et à Ambatonakanga. Pour rejoindre Analakely, la plupart des automobilistes qui partent d’Antaninarenina ont emprunté les chaussées de ces deux quartiers. Les travaux créent des désagréments auprès des usagers de la route. « Nous n’étions pas avisés de cette coupure. Nous étions déjà bloqués plusieurs minutes dans le trafic, avant d’avoir compris que rien ne bouge. On a ainsi fait demi-tour », indique Mamy Rabenja­mina, un conducteur qui allait rejoindre Analakely.

Effectivement, la commune urbaine d’Antana­na­rivo (CUA) n’a émis aucun avis de coupure de circulation. « Nous ne sommes pas

au courant de ces travaux. Normalement, s’il y a des travaux comme ceux-ci, nous devrions être avisés pour pouvoir alerter à l’avance les

usagers », souligne un respon­sable de la magistrature de la ville d’Antananarivo.

Par ailleurs, des hauts responsables du ministère d’État en charge des Projets présidentiels et de l’aménagement du territoire et du ministère des Travaux publics ont indiqué que ce n’étaient pas leurs ministères qui dirigeaient ces travaux. Il semble qu’ils ne sont même pas au courant de la tenue du chantier. «Ce projet ne nous appartient pas», a indiqué Eric Rafiringa, directeur général des Travaux publics. Ce projet est ainsi mystérieux.

Miangaly Ralitera