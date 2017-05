Voahangy Rajaonarimampianina a visité la maison carcérale. Quelques changements devraient s’y opérer.

Une bouffée d’oxygène pour les détenus à Antanimora, La première dame, Voahangy Rajaoanarimam-pianina, a été particulièrement touchée par leurs conditions de détention, durant sa visite dans cette maison carcérale, hier matin. Elle l’a fait remarquer dans son discours. « Je suis sincèrement affectée par vos conditions de détention, mais je ne suis pas venue pour vous démoraliser. Je suis là pour vous encourager. Ne perdez pas espoir, les erreurs nous donnent des leçons», s’exprime-t-elle.

Cette visite devrait changer le cours de la détention à Madagascar. Elle a sensibilisé les autorités hiérarchiques au respect des droits des détenus. Voahangy Rajaonari-mampianina a été, également, attentive aux demandes des détenus. Ces derniers sollicitent l’accélération de leur procès et l’accord de la libération conditionnelle. En effet, parmi les trois mille six cents détenus, plus de mille d’entre eux attendraient encore leur procès, selon une source.

Ordre

Le ministre de la Justice, Charles Andriamiseza, a tout de suite réagi. Il a donné l’ordre d’accélérer le procès des prévenus et d’accorder les demandes de libération conditionnelle. Cette déclaration a enchanté les concernées.

En attendant la réalisation de ces promesses et dans le cadre de la célébration de la fête des mères, la première dame leur a offert du confort. Elle a distribué du riz, du sucre, des couvertures, du lait, du savon, des haricots, des vêtements, de l’huile. Hommes, femmes, mineurs en ont bénéficié. L’épouse du chef d’État a, toutefois, eu un clin d’œil envers les mères de famille.

Miangaly Ralitera