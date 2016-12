Afin d’éviter à sa famille l’épreuve des réalités de la maison d’arrêt, Augustin Andriamananoro aurait décidé de passer Noël seul.

Seul. Placé en détention préventive à la maison de force d’Antanimora, depuis son arrestation le 10 décembre et en attendant le verdict de son procès qui, sauf changement, devrait être connu demain, Augustin Andriamananoro, ancien ministre de la Télécom­munication, a choisi de passer Noël seul.

« Il n’a pas souhaité que sa famille connaisse les affres qui règnent à Antanimora, surtout ses enfants, particulièrement le dernier qui est encore en bas âge », a déclaré maître Andriamisetra Rabelaza, avocat de l’ancien membre du gouvernement de la Transition, lors d’une conversation téléphonique, samedi. Il a expliqué la décicion de son client de passer la fête de la nativité sans ses proches. Outre ceux qui sont en charge de sa défense pourtant, seule sa famille proche aurait obtenu un permis de communiquer, les autorisant à rendre visite au vice-président du groupe politique des partisans d’Andry Rajoelina (Mapar).

« Accusé », d’être parmi les meneurs de la manifestation contre une exploitation aurifère du 22 septembre, qui s’est soldé par un heurt entre villageois et forces de l’ordre, Augustin Andria­manoro a été arrêté en plein enterrement de sa belle-mère, à Itaosy, le 10 décembre. La première audience du procès s’est tenue le 20 décembre.

Plaidoirie

Après plus de quatre heures d’échange, de plaidoyers, le juge a réfusé la demande de liberté provisoire de l’ancien membre du gouvernement de la Transi­tion, en l’attendant le verdict prévu demain. L’atteinte à la sûreté intérieure de l’État, dans le sens de l’alinéa 3 de l’article 91 du code pénal est le principal chef d’inculpation retenu contre l’ancien membre du gouvernement de la Transition.

« Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à provoquer la haine du gouvernement malgache, à enfreindre les lois du pays (…) », prévoit cette disposition. Cet alinéa prévoit, du reste, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans pour le « délit » précité. Le code pénal dispose aussi que l’accusé risque de se voir interdire, entre autres, le droit « de vote, d’élection, ou encore, d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ».

Durant l’audience du 20 décembre, les avocats de la défense se sont, toutefois, évertués dans leurs plaidoiries, à coup de témoins et même de projection vidéo, à démonter l’accusation en soutenant l’innocence de l’ancien ministre. Durant le procès, force est de reconnaître que les arguments de la défense ont été plus consistant que l’exposé soutenant les chefs d’inculpation. Le dernier mot appartient cependant au juge. Reste à voir, demain, qui aura convaincu le magistrat.

Garry Fabrice Ranaivoson