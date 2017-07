Polémique. Vente ou pas vente. L’opi­nion s’est insurgée sur le fait que des terrains sont encore vendus à des étrangers. Le spectre de l’affaire foncière Daewoo a refait surface pendant un temps. Le ministère en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) a martelé qu’aucun terrain domanial n’est en vente aux Chinois dans la commune d’Antani­mieva, arguant que la loi interdit l’octroi de terrains aux étrangers. Une interdiction ressassée par le président Hery Rajaonari­mampianina lors de son passage dans la région le 20 juin dernier pour constater l’avancée des travaux sur la route nationale 9. « Le fait d’avancer que des terrains appartenant à l’État aient été vendus à 7 ar le m² n’est donc que des affirmations mensongères, propagées pour attiser la colère de la population », relate un communiqué du ministère le 30 juin dernier.

Bail

Des sources locales indiquent par ailleurs que des Chinois sont bel et bien présents à Antanimieva et qu’ils exploitent des terrains d’arachides. D’autres sources avancent également que des intermédiaires de nationalité malgache réalisent les tran­sactions entre les propriétaires de terrains et les Chinois et que ces intermédiaires s’enrichissent car font « acheter » des terrains à prix fort aux Chinois. La plupart des sources questionnées n’ont pas voulu se prononcer par crainte de ce « que pourrait induire les informations passées à la presse » concernant cette affaire. Des terrains fertiles de cette commune de Morombe, région Sud-ouest sont sous contrat-bail à des Chinois, explique alors le maire. « La superficie totale accordée n’est pas de 4 000 ha comme véhiculés la semaine dernière. C’est un genre de contrat de location de terrain à durée indéterminée, mais qui peut prendre fin à tout moment », souligne Christian Verapo, maire d’Antanimieva, joint au téléphone, hier. « Je pense qu’il n’y a rien de mal à faire louer des terrains, dont je précise, sont des terrains appartenant à des particuliers hérités de leurs grand-père. Les terrains domaniaux dans cette partie d’Antanimieva ne sont pas cultivables car ont encore fort besoin d’aménagement », ajoute le maire. « Quelques 1 800 ha appartenant à différents propriétaires sont en location. Et cela arrange la population d’Antani­mieva dans la mesure où cela constitue une rentrée d’argent considérable », renchérit le maire. Toujours est-il que le premier responsable de la commune rurale d’Antani­mieva précise qu’un Malgache du nom de T., venant de la capitale, effectue les transactions à la place des Chinois. À entendre le maire, les papiers relatifs à ces locations de terrains passent sous ses yeux, pourtant le chef de région de la région Sud-ouest, le colonel Jules Rabe ne semble pas être au courant des dossiers mais a fait savoir qu’il est en attente de renseignements sur le sujet. Le maire n’a pas voulu communiquer le coût de la location mais souligne que des arachides de très bonne qualité sont exportés par les Chinois en passant par le port de Toliara.

Mirana Ihariliva