La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) effectuera un recensement de la population dans chaque fokontany des six arrondissements, prochainement. Cela a été délibéré à la session extraordinaire des conseillers municipaux de la commune urbaine d’Antananarivo qui a été clôturée, hier. La statistique de 2014 indique qu’il y a environ deux millions deux cent mille habitants à Antana­narivo-ville, mais il y aurait plus que ça. « La réalisation de ce recensement nous permettra de connaître le nombre réel de la population actuelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent des milieux ruraux », explique le Colonel Faustin Andriam­bahoaka, président du Conseil municipal.

La finalité de cette monographie serait d’ordre économique et social. « Nous devrons connaître la catégorie de la population, pour identifier les contribuables. Nous pourrons aussi cerner le problème d’insécurité. Ceux qui ne sont pas inscrits dans les fokontany et ne font qu’y réfugier seront mis à nu», rajoute ce président du conseil municipal. Elle pourrait également revêtir une finalité politique.

M.R.