L’affaissement des infrastructures routières prend de l’ampleur à Antananarivo-ville. De Soanierana à Ampasapito, en passant par Analakely, des portions de route exposent des automobilistes et des piétons au danger. Soit, il y a des grands trous au milieu de la route, soit des portions de route s’affaissent. « Plusieurs infrastructures routières sont affectées par ces affaissements », reconnaît le ministre des Travaux publics, Eric Razafi­mandimby, hier, pendant sa descente à Soanierana pour constater les travaux de réhabilitation d’une portion de route qui mène vers la caserne du « Corps des personnels et des services administratifs et techniques » ou Capsat.

Le ministre s’engage à réhabiliter ces routes affaissées à Antananarivo-ville. « Des techniciens effectuent, en ce moment, des prospections sur les dégâts en ville, comme à Analakely et à Ampasapito. Des travaux d’urgence seront effectués », a-t-il souligné.

La durée des travaux à Soanierana est prévue pour 45 jours. Les travaux consistent en la réhabilitation et l’extension des canaux d’évacuations des eaux, en la réparation des pavées, afin d’éviter l’aggravation de l’état de délabrement des infrastructures.

M.R.