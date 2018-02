Des constructions illicites pullulent sur les places publiques dans la capitale. Le ministère responsable met en garde la commune urbaine d’Antananarivo.

Revalorisation des domaines publics. La démolition des bâtiments à usage commercial illicites dans le centre-ville d’Antananarivo risque de se poursuivre. En fin janvier, le ministère a déjà démoli les kiosques érigés à Anosy, dans le cadre des travaux d’aménagement autour du lac. Un autre kiosque a été également détruit à Behoririka, récemment. « Pour l’intérêt de tous, nous allons procéder à l’ouverture des voies publiques. L’État va ainsi procéder à la destruction des bâtiments dérangeants », lance Gérard Andriamano­hisoa, directeur général de l’Aménagement du territoire, au sein du ministère en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) à Anosy, hier.

Ce spécialiste de l’aménagement urbain a fortement critiqué les constructions sur les trottoirs, celles sans permis de construire ou encore celles qui ne suivent pas le plan d’urbanisme. Il a cité comme exemple, les pavillons nouvellement bâtis à Andohan’Analakely et à Anosibe dont une partie déborde sur la rue ou sur les trottoirs ainsi que les kiosques à Soarano, qui ne donnent plus accès aux piétons. Ceux qui se trouvent sur l’Espla­nade Analakely n’ont pas obtenu de permis de construire et ne respectent pas

le plan d’urbanisme. « Cet endroit est réservé à un parking et non un marché », précise le ministère.

Notification

La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) aurait vendu ces parcelles à des privés, dont des commerçants malgaches, mais aussi des étrangers. « Nous avons fait un accord avec la CUA pour la construction de ce kiosque », témoigne un vendeur à Soarano.

Le ministère lance un avertissement à l’encontre des responsables de la CUA. « Ce n’est pas parce qu’un lot est titré à la Commune que ses responsables ont le droit d’en faire ce qu’ils veulent. L’usage d’un domaine public est régi par la loi », assène Gérard Andriamanohisoa. Il précise que la CUA devrait aviser le ministère de tutelle pour chaque construction.

Le M2PATE va notifier le maire de la ville d’Anta­nanarivo sur ces irrégularités. « S’il n’y a pas de régula risation, nous serons obligés de démolir les occupations irrégulières », conclut-il. Contacté par téléphone, le directeur de l’urbanisme au sein de la CUA n’a pas décroché.

Travaux d’aménagement à Anosy

Hasimpirenena Rasolomampionona, directeur général des services fonciers du M2PATE a indiqué que le jardin à Anosy est un domaine de l’État et n’est pas titré à la CUA. Ce serait le lac qui appartiendrait à la CUA. « Nous ne refusons pas les travaux d’amélioration. Nous réclamons juste le respect de la procédure. La CUA devrait être avisée pour les travaux sur son domaine. C’est juste de la pure politique pour dénigrer Marc Ravalomanana, époux de Lalao Ravalomanana », souligne Hanitra Razafimanantsoa, député du 1er arrondissement et vice président du parti Tiako i Madagasikara (TIM).

Miangaly Ralitera