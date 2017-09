Cela fait quelques mois qu’une voie publique à Soanierana, près du dépôt d’hydrocarbures, a été clôturée. Une personne se serait présentée comme propriétaire du lieu et l’a enclos pour protéger sa soi-disant « propriété ». Les habitants sont abasourdis par cette privatisation. « Nous sommes nés ici et n’avons jamais vu ce lot de terrain titré ou borné », assènent des habitants à Soanierana.

Ce terrain clôturé a servi de voie de dégagement, lorsque cette route a été construite dans les années 1970. C’est là que les taxis-be stationnent pour faire descendre et monter des passagers, afin d’éviter le blocage de la circulation dans le quartier. On peut voir, d’ailleurs, sur ce terrain clôturé un trottoir, des balises et un local de transformateur. Plus tard, le lieu est devenu un parking.

Blocus total

Actuellement, personne ne peut y entrer. Les véhicules des habitants du quartier sont stationnés sur la chaussée, faute de parking. Même les annonceurs qui souhaitent peindre les panneaux publicitaires inclus dans cet enclos n’ont pas le droit d’y entrer, sauf autorisation du propriétaire.

Un responsable au sein de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) continue d’affirmer, pourtant, que ce terrain est titré et borné depuis des années. Une source nous a informés, pourtant, que plusieurs lots de terrains à Antananarivo-ville auraient été vendus à des sociétés ou des personnes privées, ces derniers temps.

Miangaly Ralitera