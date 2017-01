La société JIRAMA appelle ses clients à économiser l’eau. La production pourrait être suspendue d’ici quatre jours.

Catastrophique !. C’est avec ce terme que Roland Rakoto­malala, directeur technique de l’Eau au sein de la société Jirama, a interprété le tarissement de la rivière d’Ikopa. « Le niveau de l’Ikopa est déjà en exponentiel, selon notre constat. Prochainement, il sera impossible de pomper l’eau de cette rivière, pour ravitailler Mandroseza », selon ce dernier, joint au téléphone, hier.

L’impact sera aussi catastrophique. Une coupure d’eau généralisée est en vue car la production d’eau pourrait cesser dans les jours à venir. « Les réserves d’eau à Mandroseza sont à peine suffisantes pour approvisionner l’agglomération d’Antananarivo, en quelques jours. D’ici trois ou quatre jours, il tarira également, si aucune goutte de pluie ne tombe », précise-t-il.

Actuellement, une seule pompe est fonctionnelle à Mandroseza, à cause du niveau d’eau très bas. Des quartiers aux alentours d’Antananarivo souffrent déjà de cet assèchement de rivière, comme à Ivato ou à Sabotsy Namehana où des clients de la société Jirama ont déjà du mal à s’approvisionner en eau.

Rationnement

La société Jirama cherche des alternatives pour y faire face. Un rationnement d’eau figure dans ses programmes. « À ce stade, nous sommes obligés de procéder à la distribution rationnée de l’eau. Il se pourrait qu’on aille jusqu’à économiser pour deux jours, la quantité d’eau à distribuer pendant une journée », renchérit-il.

Par ailleurs, des négociations seraient en cours pour alimenter la rivière d’Ikopa, à partir du barrage de Tsiazompaniry. « Nous allons ouvrir une partie du barrage. Toutefois, ce processus nécessite une marge de temps. Il faut un bout de temps avant que l’eau de ce barrage arrive jusqu’à Mandroseza. En plus, c’est une opération limitée », explique-t-il, en insistant sur le fait que les précipitations sont les seules solutions.

Les techniciens de la direction générale de la Météorologie affirment, pourtant, que la pluviométrie ne sera pas encore au rendez-vous, cette semaine, à cause d’un anticyclone qui régit le climat. « Ce serait peut-être au début de la semaine prochaine qu’on pourrait bénéficier de la pluie », souligne un prévisionniste.

En attendant le bon vouloir de mère nature, les techniciens de la Jirama appellent ses fidèles clients, à économiser l’eau. « Nous invitons tout un chacun à limiter l’usage de l’eau, à savoir, ne pas remplir les piscines, suspendre l’arrosage des jardins et le lavage des voitures », termine Roland Rakotomalala.

Miangaly Ralitera