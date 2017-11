Un temple de quatre étages est érigé dans les quartiers d’Antaninanandrano à Ampandrana.

Un temple de quatre étages est érigé dans les quartiers d’Antaninanandrano à Ampandrana. C’est l’un des plus grands temples de Madagascar, avec sa capacité d’accueil d’un peu moins de vingt mille personnes et ses quarante bureaux. Il s’agit de la bâtisse du Fiangonana protestanta vaovaon’ny Madagasikara (FPVM), une association cultuelle qui a vu le jour en 2002, suite à la séparation du pasteur Jean Joseph Randrianantoandro, président fondateur, avec l’Église Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM).

L’inauguration de la bâtisse s’est tenue, samedi, dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de l’association et en présence des représentants de l’État. « Nous sommes présents ici pour vous montrer la conviction de l’État à travailler avec vous. Le président de la République Hery Rajaonari­mampianina aurait aimé être ici mais a été retenu par d’autres fonctions. Il vous a offert 20 millions d’ariary pour vous aider dans l’équipement en bancs », a annoncé le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana pendant son discours.

Actions sociales

En 2005, la FPVM a été fermée et a été réouverte, 4 ans plus tard. Trois milliards ariary ont été nécessaires pour la construction de ce temple Taninanandrano.

La FPVM regroupe, actuellement, un million d’adhérents répartis dans six cent quatre-vingt temples dans tout Madagascar et près d’une dizaine à l’étranger, dont en France. La FPVM intervient également dans les actions sociales. Elle dispose déjà de quatre écoles et un centre de prise en charge des enfants démunis. Elle dispense, par ailleurs, des formations agricoles aux paysans dans la région de la Haute Matsiatra. Elle envisage d’élargir ses activités sociales, en créant des centres de santé, et des dispensaires et d’autres écoles. La FPVM souhaite intégrer le Fiombonan’ny fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM).

