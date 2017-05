Un lycée privé régulier, mais dont les infrastructures, le nombre d’élèves et d’enseignants transgressent les normes établies pour un établissement scolaire. C’est ce que l’office national des écoles privées (ONEP) du ministère de l’Éducation nationale (MEN) a décelé lors de sa descente dans le lycée privé La Créative à Ivanja Ambohitsoa à Antananarivo-ville, mardi. Son directeur, Fara Hanitra Randrianantoandro, annonce l’obligation de retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement, à la fin de l’année scolaire. « Ce lycée a trois salles de classe et n’est doté que d’un seul table-banc. Les deux autres salles sont vides. Il n’a que trois élèves, l’un en classe de 9e, l’autre en classe de 8e et le dernier, en classe de 7e. Un seul enseignant les encadre », rapporte ce responsable du MEN.

Ce lycée a pourtant, obtenu l’autorisation d’ouverture d’une école primaire, d’un collège et d’un lycée, en 2010, avec une infrastructure pouvant accueillir jusqu’à cent quatre-vingt élèves, selon l’ONEP. Et ce n’est pas tout, il présente des candidats aux examens officiels, dont le CEPE, le BEPC et le baccalauréat.

C’est, d’ailleurs, de cet établissement scolaire que provenaient les benjamines du baccalauréat, à la session 2014, comme se rappelle le directeur de l’office du baccalauréat, le Dr Olivier Rakotoarisoa. Ce sont des sœurs, les filles du directeur de l’école, lui-même. L’une avait 10 ans et l’autre, 12 ans, à l’époque. Elles se présentaient en série D et ont raté l’examen.

Le directeur de ce lycée a été absent de son propre établissement, lors de cette visite du MEN. Hier, l’ONEP l’a convoqué pour explication. Il était aux abonnés absents. « Son autorisation de diriger un établissement scolaire lui sera retirée définitivement. Il pourra toutefois continuer à enseigner, on lui épargnera son autorisation d’enseigner », indique Fara Hanitra Randrianantoandro.

Le lycée privé Créative sera le deuxième établissement scolaire qui devra fermer ses portes à la fin de l’année scolaire pour irrégularité de son infrastructure. Le préscolaire et le secondaire du lycée privé La Croyance à Anjanahary ne devront non plus recevoir de nouveaux élèves, pour l’année scolaire suivante, pour insalubrité des infrastructures et absence de programme pédagogique. Ils ne sont certainement pas les seuls établissements scolaires hors normes à Madagascar.

Miangaly Ralitera