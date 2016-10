Les bâtiments passant outre les normes de l’urbanisme pullulent dans la ville d’Antananarivo. Certains vont être régularisés, malgré des anomalies.

Du laisser aller. Quatre vingt neuf citadins ont déposé leur dossier pour la demande de régularisation des constructions illicites. Cent cinquante sont venus pour demander des informations. C’était au parvis de l’Hôtel de ville à Anala­kely, hier, lors du premier jour de l’opération permis de construire réalisée par la Com­mune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA). Le constat général de la Commission technique indique que la majeure partie ne suit pas la norme de construction urbaine. « Si on tient compte de leurs explications et de leurs dossiers, leur construction n’est pas conforme aux textes. Nous effectueront bientôt des descentes sur terrain pour vérifier la réalité », confie l’un des techniciens.

Le problème de la surface bâtie serait le plus fréquent. « Plusieurs maisons sont construites sur de très petites parcelles, allant jusqu’à moins de 150 m² ». Alors que selon la loi, une construction ne peut être accordée sur un terrain inférieur à 300m2. De même, le titre foncier ne peut être accordé pour un terrain inférieur à 300 m². Pourtant, ce titre foncier est l’une des pièces à fournir lors du dépôt des demandes d’autorisation de permis de construire.

Tolérant

Les propriétaires de ces maisons peuvent tout de même espérer la régularisation de leur situation. Hariniaina Soloharivelo, chef de service urbanisme et prospective, reconnaissant du fait qu’à Antananarivo-ville, il n’y a presque plus de surface à construire suivant les normes requises, laisse entendre que la CUA va être tolérante pour certains cas, et va accorder la régularisation.

« La CUA discutera de ces cas avec la direction générale de l’Aménagement du territoire. D’ailleurs, la révision de la norme de l’urbanisme est en cours, car nous savons tous qu’il est rare de trouver des terrains de plus de 300 m² dans la ville, actuellement », soutient l’urbaniste.

Pour les maisons construites sur les chemins publics et sur les digues, par contre, il n’y aura pas d’issue. La CUA procédera à leur démolition après cette opération, selon Hariniaina Solohari­velo. Cette dernière soutient toutefois que « c’est un point de vue des techniciens, et que par ailleurs, il y a aussi les avis des politiciens ».

À ce rythme, la grande ville deviendra plus surpeuplée qu’elle ne l’est déjà actuellement, car on continuera à vouloir ériger des bâtiments en ville.

Miangaly Ralitera