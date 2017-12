Plus les fêtes se succèdent, plus les déchets ménagers augmentent. Les bacs à ordures ne sont pas vidés à temps, la population est asphyxiée.

Odeur fétide. Les Antanana-riviens se plaignent des ordures non ramassées dans les quartiers de la ville d’Antananarivo. « Lorsque les bus sont coincés dans un embouteillage, tout près des bacs à ordures, l’odeur est invivable. Je parle surtout du bac à ordures à Ambodin’Isotry », se plaint Sambatra Andriamihajanarivo, mère de famille. Ce n’est pas seulement à Ambodin’Isotry, mais dans tous les quartiers de la ville, pour ne citer qu’Andravoahangy Ambony, 67ha, Anjanahary, Ambodi-filao.

Vers midi, les ordures débordent du bac. Elles bloquent les rues dans certains quartiers. « Nous ne savons plus où mettre les pieds. Les ordures attirent les rats. Nous venons pourtant de sortir d’une épidémie de peste. Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons d’y revenir », affirme Rasolomalala, enseignante. La saison des pluies ne fait qu’empirer la situation. D’après l’explication de Lanto Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, lors d’une conférence de presse sur la journée d’assainissement, prévue le 10 janvier, une dette de 7 milliards d’ariary pèse encore sur les épaules du Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva) depuis la Transition. «Nous nous arrangeons actuellement avec les camions prestataires, ramasseurs des ordures jusqu’à ce qu’on trouve l’argent pour le traitement des ordures d’Antananarivo. Le Samva ne possède pas de camions. Nous avons également mis des GPS sur tous les camions prestataires pour qu’ils ne ramassent que les ordures, au lieu de transporter des terres, par exemple. », explique-t-il. « Pour alléger la dette, il faut aussi qu’un camion soit bien chargé d’ordures. Pourtant, on paie toujours la prestation même si les camions ne sont pas pleins. Nous avons dû limoger plusieurs directeurs à la tête de ce service», note t-il.

La prestation des camions est à 8 000 ariary par tonne. Le Samva ramasse plus de 2 000 tonnes d’ordures par jour, actuellement. Ce service mobilise environ trente camions. Malgré cette dette, aucune plainte n’a été enregistrée auprès du Samva par les prestataires. « Nous n’avons reçu aucune plainte provenant des prestataires actuellement », affirme le colonel Marie William Rakoto-arivony, directeur du Samva.

Responsabilisation

Même si le Samva gère la collecte des ordures, une part des responsabilités revient aussi à la population. « La plupart des gens ne respectent pas l’heure pour jeter les déchets ménagers dans les bacs à ordures. C’est la raison pour laquelle les ordures se répandent sur la rue et créent des odeurs nauséabondes le matin », insiste Lanto Rasoloelison. La journée du grand assainissement, chômée et payée, du 10 janvier vise à responsabiliser chaque citoyen.

Mamisoa Antonia