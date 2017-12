Fini le laisser-aller. Les usagers des transports en commun, dans la ville d’Anta­nanarivo, pourront espérer une amélioration du service. De nouvelles organisations s’opéreront, prochainement, au sein de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU), selon son nouveau président, Lanto Randrianan­toandro, élu vendredi.

« Nous allons dresser la base de données des receveurs et des chauffeurs. Chacun sera doté d’un badge. Ainsi, nous allons pouvoir surveiller de près chaque transporteur dans l’exercice de sa fonction », souligne ce successeur de Bernardin Andriam­binintsoalomora, l’ancien président décédé en septembre.

Dans cette nouvelle organisation, les « Taxi-be » doivent aller jusqu’au terminus. Ils ne peuvent pas, non plus, transporter de marchandises. La sanction tombera aux transporteurs qui ne respectent pas ces mesures. « Ceux qui ne se conforment pas aux règles ne pourront pas travailler pendant dix jours. Cette sanction se prolongera à deux mois, en cas de récidive. Le chauffeur ou le receveur pourra, enfin, être rayé totalement de la liste des membres de l’UCTU, si les fautes persistent », enchaîne Lanto Randrianantoandro.

Miangaly Ralitera