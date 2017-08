L’alimentation en électricité à Antananarivo et ses périphéries a connu depuis quelques jours une grande perturbation. Certains quartiers ont été privés d’électricité pendant plusieurs heures durant le week-end. C’est le cas de la cité des 67Ha, Ampitatafika, Andohatape­naka, Ivato et bien d’autres encore. D’après les explications de la Jirama, les coupures sont généralement dues à des incidents techniques ou tout simplement des coupures programmées pour cause de travaux d’entretiens ou élagage.

Pour le cas de la cité des 67 Hectares, un incident technique sur un transformateur a provoqué cette coupure depuis le week-end. « À Andohatapenaka ou encore Ankasina, un poteau électrique a été victime d’un accident de voiture. L’alimentation en électricité est actuellement revenue à la normale », a expliqué un responsable de la compagnie.

Ces différents incidents provoquant la coupure d’électricité ne font que ternir l’image de la Jirama.

Cela rappelle les mauvais souvenirs vécus par ses abonnés avec la coupure intem­pestive ou le délestage de l’année dernière. Pourtant les discours des responsables ne vont plus dans ce sens, et parlent de la fin du délestage pour le pays, ou du moins pour les villes

alimentées par le réseau interconnecté d’Antana­narivo (RIA).

L.R.