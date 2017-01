Séparation. Jean Gabriel Harison, premier adjoint au maire de la Commune urbaine d’Antananarivo, n’occupe plus officiellement ce poste depuis hier. Des sources concordantes indiquent même qu’il n’est plus venu à son bureau à l’Hôtel de Ville depuis le début de la semaine. « Ce départ a été discuté et concerté parmi les membres du cabinet du maire », indique une source bien informée.

Confirmant son départ en tant que premier adjoint de Lalao Ravalomanana, Jean Gabriel Harison a avancé ses autres obligations pour l’expliquer. « C’est le président Marc Ravalomanana qui m’a appelé pour travailler avec le maire afin de permettre un développement rapide des affaires de la commune. Mais j’ai d’autres obligations, celles que je dois à mon entreprise », a-t-il déclaré au téléphone.

C’est le colonel Emilien Ramboasalama, actuellement intendant de palais, qui assure l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau premier adjoint au maire.

Juliano Randrianja