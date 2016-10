Le conseil du gouvernement du mardi 3 octobre, au Palais d’État à Mahazoarivo, a consenti la communication verbale relative à l’étude du schéma directeur du transport dans la ville d’Antananarivo. « La ville s’élargit, plusieurs routes vont s’ouvrir prochainement ». C’est dans ce contexte que le ministère du Transport et de la météorologie (MTM) réalise, actuellement, cette étude. Elle se concentre, notamment, sur le déplacement des habitants dans la grande ville et ses périphéries, selon les explications de Rado Rajoelisoa, secrétaire général du MTM. C’était à Anosy, hier, en marge d’une conférence de presse sur la reprise de la compensation des transporteurs.

Le résultat de l’enquête permettra de « combler les besoins des usagers, en matière de déplacement dans la ville et ses périphéries mais aussi d’identifier les solutions pérennes en matière de transport », a-t-il indiqué.

Ainsi donc, le MTM envisage d’exploiter des lignes sur les routes qui sont en cours de construction, à savoir celle qui relie Soavim­bahoaka et Ivato, Ankazo­manga et Ambohi­trimanjaka, Am­bohitrimanjaka et Ambo­hi­dratrimo, dès leur ouverture.

Miangaly Ralitera