Quelques milliers de constructions illicites seraient recensées à Antana­narivo. La ville d’Antananarivo donnera 15 jours à leurs propriétaires pour se régulariser.

Dernier avertissement. Les propriétaires des bâtiments en dur, sans permis de construire, sont invités à régulariser leur situation auprès de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Celle-ci organisera une campagne de régularisation sur 15 jours pour les édifices déjà bâties et celles en cours de construction, du 11 au 25 octobre, au Parvis de l’Hôtel de ville. « Ce sera l’opportunité de corriger les irrégularités sans subir de sanction », a souligné Hariniaina Soloharivelo, chef de service urbanisme et prospective, auprès de la CUA, à l’hôtel de ville Analakely, hier. Elle précise, qu’en temps normal, les constructions irrégulières sont punies par le paiement du double des droits à payer pour les demandes d’autorisation de construire.

Des estimations dénombrent à plusieurs milliers les maisons informelles dans les six arrondissements de la grande ville. « Les demandes d’autorisation de construire annuelles qu’on reçoit dans notre service ne dépassent pas les 400. 40 à 60% d’entre elles sont accordées, les autres présentent des anomalies. Si on comptabilise, il n’y a eu que moins de 4 000 nouvelles constructions en dix ans. Pourtant, on compte actuellement 168 000 toits à Antana­narivo », rajoute cet urbaniste.

Démolition

Les propriétaires devront se présenter avec le certificat foncier, la surface du terrain bâti, le plan de l’habitation et se préparer à payer des droits. « Nous sommes obligés de nous conformer aux textes », précise Hariniaina Soloharivelo. Des techniciens effectueront des descentes, pour vérifier si la construction respecte les normes de l’urbanisme, à savoir, la hauteur du bâtiment, la position des fenêtres.

Après ces 15 jours, la CUA frappera fort. « On pour­rait aller jusqu’à la démolition des constructions illicites non régularisées. D’ailleurs, la CUA a récemment reçu l’autorisation de démolir », renchérit Hariniaina Solo­harivelo. À entendre ce responsable, les maisons qui ne suivent pas les normes de l’urbanisme pourraient aussi être touchées par cette démolition.

Miangaly Ralitera