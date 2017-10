Trois personnes ont succombé probablement à la peste chez eux, ces derniers jours. Le temps de leur inhumation a dépassé largement la règle sanitaire.

Entrer en force. Il a été impossible pour les agents du Bureau municipal de l’hygiène (BMH) de la commune urbaine d’Antananarivo, de récupérer le corps d’une femme probablement pestiférée, décédée dans sa maison à Ampefiloha-Ambodirano, hier. Ils étaient, pourtant, accompagnés d’éléments des forces de l’ordre. «La famille de la défunte réclame un certificat de l’Institut Pasteur. Ces personnes étaient prêtes à tuer à tout moment. On a évité le pire, en quittant les lieux, mais on reviendra. On ne les laissera pas l’enterrer dans leur caveau familial», explique un responsable du BMH. Hier soir, ils ont étudié la stratégie de récupération du corps avec le ministère de la Santé publique, pour ce matin.

Dans la même journée, les agents du BMH ont eu recours aux éléments des forces de l’ordre pour récupérer le cadavre d’une autre victime suspecte de peste, décédée avant-hier dans son foyer, à Andranomanalina. «Ses proches nous ont mis dehors. Avec l’appui d’éléments des forces de l’ordre, nous avons pu récupérer le corps et l’enterrer dans la fosse commune d’Anjanahary », enchaîne la source.

Dangereux

Un troisième décès hors centres de formation a été répertorié, avant-hier. Il habite le quartier de Mahamasina. Sa famille a accepté son inhumation dans la fosse commune d’Anjanahary. Au centre hospitalier Soavinandriana (Cenhsoa), une personne a aussi succombé, hier.

Le temps d’inhumation, selon la règle sanitaire, n’a pas été respecté pour la plupart de ces cadavres. Les réticences des familles rendent difficiles les travaux du BMH. En règle normale, le corps d’un pestiféré doit être mis sous terre, six heures après l’heure du décès au maximum. « Ces retards d’inhumation peuvent toujours être dangereux, en termes de propagation de la bactérie, surtout pour les personnes qui touchent les cadavres. Elles peuvent contracter la bactérie», souligne un médecin.

Le mode d’enterrement des pestiférés, contradictoire à la tradition malgache, qui prône les veillées funéraires et l’inhumation dans le caveau familial, est la principale cause de ce refus récurrent des familles des victimes. Le ministère de la Santé publique envisage une stratégie d’enterrement digne et sécurisé des personnes qui meurent de la peste.

Un évadé à Anosy Avaratra

Un responsable du ministère de la Santé publique a signalé l’évasion d’un malade pestiféré, traité à l’hôpital d’Anosy Avaratra, hier. Il habiterait à Andranomena et les équipes de riposte auraient déjà commencé la recherche active de cette personne et de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec lui, pour éviter la propagation de la maladie. C’est la énième évasion répertoriée au niveau des hôpitaux. La surveillance des malades devrait être renforcée.

Miangaly Ralitera