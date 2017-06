Le corps sans vie d’une femme âgée de 38 ans, toute nue, a été repêché à Ampa-tsakana Anosy, hier matin vers 6h. La peau du visage de la victime a été arrachée.

Découverte macabre dans le lac Anosy, hier matin. Il s’agit d’une femme de 38 ans retrou­vée nue, avec un visage défiguré. « C’est un meurtre. On lui aurait rouée de coups au front. Elle avait presque toute la peau du visage arrachée », a signalé une source policière. Le médecin légiste était encore sur le point de déterminer, hier, si un viol avait eu lieu ou non, ainsi que les circonstances dans lesquelles les mutilations et lésions

présentées par la victime ont été occasionnées.

Un passant avait remarqué le corps flottant dans l’eau du lac Anosy. Il a immédiatement alerté les voisins et le chef de fonkontany qui a ensuite prévenu la brigade criminelle (BC). « Aucun papier permettant

d’identifier le corps n’a été trouvé sur les lieux de la découverte », a souligné une source au sein de la BC. Il est fortement

probable que la victime a été tuée quelque part, puis jetée à Anosy, selon les informations des enquêteurs.

Morts criminels

Après le constat, le bureau municipal d’hygiène (BMH) a transporté la défunte à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andria­navalona (Hjra) pour autopsie. La famille de la victime y est attendue pour la levée du corps. Une source auprès de la morgue a indiqué, hier après-midi qu’aucun proche ne l’a consultée concernant la dépouille de la victime.

Une source au sein de l’épidémiologie du BMH a tenu à rappeler que plus d’une dizaine de cadavres enregistrés dans leur statistique sont des morts dûs à des crimes. « Mis à part les décès causés par des accidents domestiques, d’hospitalisation, ceux qui sont dûs au meurtre connaissent une augmentation », a-t-il expliqué. La brigade saisie des affaires criminelles se dit toujours au cœur de l’enquête.

Hajatiana Léonard