Combattre l’union des enfants semble impossible. Or, c’est un blocage au développement.

Un défi à relever. Le mariage des enfants qui touche principalement les filles, persiste dans la région Anosy. Outre les différentes traditions, la pauvreté oblige les parents à pousser leurs enfants dans une union précoce.

« Le mariage des enfants touche surtout les pays en développement, comme Madagascar. C’est un blocage au développement, c’est pourquoi l’État met tout en œuvre pour adopter une stratégie efficace afin de réduire le taux des jeunes victimes. Et la région Anosy est prête à agir dans ce sens », souligne Juliot Tanjaniaina, chef de la circonscription. C’était lors de la clôture officielle d’un atelier régional sur la stratégie de lutte contre cette réalité, qui s’est tenu à l’hôtel Mahavoky de Fort-Dauphin, la semaine passée.

Durant les deux jours d’atelier, les participants ont pu discuter librement des différents paramètres qui font que cette union précoce tend à se renforcer dans la région.

C’était aussi une réunion de préparation de l’atelier national de stratégie de lutte contre le mariage des enfants organisé dans la capitale, ce jour.

Quoi qu’il en soit, la réussite d’une quelconque stratégie dépend de l’action sur terrain, tout en tenant compte du contexte spécifique de chaque région, district, commune et fokontany. « L’amélioration du niveau de vie des Malgaches est une solution durable à ce fléau. Et, surtout, que l’école puisse garantir aux enfants l’ascension sociale », commente un socio-économiste.

Texte et photo : Moïse Fanomezantsoa