Dissuasion. Après l’épreuve de force avec le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) et celui des greffiers de Madagascar (SGM), la veille, les forces de l’ordre ont une nouvelle fois investi le palais de Justice, hier. Cette fois-ci, l’Etat major mixte opérationnel de la région Analamanga (EMMO-REG), n’a pas lésiné sur les moyens afin, vraisemblablement, de dissuader toute nouvelle tentative de verrouiller l’accès au tribunal d’Anosy.

Syndicalistes, personnel du tribunal et justiciables n’ont pas manqué de constater la concentration inhabituelle de gendarmes, de policiers et même de militaires avec leur béret rouge, dans l’enceinte et autour du palais de Justice. Une garnison transportée par deux camions et des pick-up. Plusieurs hommes, kalachnikovs entre les mains pour certains, ont été postés à chaque entrée du tribunal. D’autres battaient le bitume afin de guetter le moindre incident aux alentours.

Dans une déclaration lue sur les médias publics et certaines stations privées de la capitale, à l’issue de l’échauffourée de jeudi, le ministère de la Justice a averti « à tous ceux qui referont de tels abus, qu’il prendra ses responsabilités pour assurer la continuité des affaires judiciaires ». Les scènes vues, hier, à Anosy, semblent indiquer que le département ministériel a voulu appliquer une mesure de dissuasion. Au regard de l’agitation dans les bureaux et services du palais de Justice, la plupart des magistrats et greffiers semblent avoir repris du service.

Sacralité

Néanmoins, des syndicalistes ne se sont pas démontés face au déploiement massif de l’EMMO-REG. Ils ont malgré tout tenu des piquets de grève devant l’entrée du tribunal. « Le pouvoir compte nous imposer par la force de retourner au travail. Cette réaction démontre qu’il n’est pas du tout prêt à reprendre le dialogue, mais qu’il préfère la répression », réagit devant la presse, Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM.

L’initiative d’une grève illimitée semble avoir douché plusieurs membres du SMM et du SGM, à Anta­nanarivo. Bien que le choix de la démarche de revendication divise, les magistrats, en particulier, s’accordent à récuser « l’incursion et l’invasion », d’éléments des forces de l’ordre dans le tribunal. Sur sa page Facebook, Imbiky Herilaza, magistrat et ancien candidat à la présidence du SMM, soutient que « le palais de Justice est un endroit empreint de sacralité et on ne doit pas la souiller de quelque manière que ce soit par ni par qui que ce soit ».

Andry Rialintsalama et Garry Fabrice Ranaivoson