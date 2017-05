Pouvoir exposer ses produits dans une foire de renom et les promouvoir. Telle est l’ambition de la région Anosy.

Une délégation d’opérateurs économiques de la région Anosy participera à la 12è édition de la Foire internationale de Madagascar (FIM) qui se déroulera du 18 au 21 mai prochains au parc des expositions Forello de Tana. Cette participation fait suite à une initiative du Centre d’affaires régional Anosy (CARA), en partenariat avec Rio Tinto QMM et d’autres projets de développement, afin de booster l’économie de la région.

Certes, l’Anosy regorge de richesses dans les secteurs porteurs de croissance comme la pêche, l’élevage, l’agriculture, le tourisme. Cependant, à cause d’un enclavement dû au mauvais état des infrastructures routières, les activités et les opportunités d’affaires manquent de visibilité. De ce fait, la participation à des évènements économiques comme la FIM donnera certainement un coup de pouce aux perspectives de développement régional.

« Nous avons obtenu des résultats probants lors du Fier Mada et du Salon de la Francophonie. Nous souhaitons faire une promotion à l’échelle internationale, c’est pourquoi nous avons décidé de participer, pour la première fois, à la FIM », explique Sitraka Vavitiana, responsable de communication et marketing du CARA, lors d’un point de presse dans les locaux de la Chambre de Commerce et de l’industrie de Taolagnaro.

« Plus de 30 000 visiteurs sont attendus à cet évènement économique. Et c’est une grande opportunité pour les coopératives, les associations ainsi que les petites et moyennes entreprises que nous appuyons», précise-t-elle.

La région Anosy va se distinguer des autres exposants en étalant dans un espace convivial les produits authentiques et très prisés des ménages. Entre autres, des produits artisanaux en sisal, du miel, des variétés de confitures de miel ainsi que des produits à base de fibre de verre.

Moïse Fanomezantsoa