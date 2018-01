Insécurité. Trois braquages nocturnes successifs ont eu lieu à Ampangabe-Anosipatrana. Le premier cas constaté remonte à la nuit de jeudi à vendredi 5 janvier. Selon les témoignages obtenus, un groupe de cambrioleurs cagoulés s’en est pris à un charbonnier. Ce dernier a entendu du bruit dans la cour. Il était 23 heures quand il est sorti voir ce qui s’est passé, mais il est tombé nez à nez avec l’un des bandits. Les autres ont guetté dans les labyrinthes du quartier, selon lui. Ce charbonnier, d’après les circonstances de cette tentative de vol à main armée, a pris ses jambes à son cou en retournant chez lui et s’y est enfermé. « J’ai immédiatement appelé au secours. Eveillés, les voisins sont venus à la rescousse et les voleurs se sont évanouis dans la nature, les mains vides », a-t-il raconté.

Lors du deuxième cas, survenu dans le même fokontany, précisément à Anjanakinifolo, dans la nuit du vendredi à samedi, les bandits ont escaladé le mur d’un appartement. Ils n’ont rien pu emporter dès que les chiens de garde ont aboyé. « Les cambrioleurs se sont enfuis et ont abandonné leur échelle, inclinée sur le mur », a indiqué un locataire de l’appart ciblé.

Le dernier a toujours eu lieu à Anjanakinifolo, le weekend. Une voiture légère a été pillée. « Ce serait le même gang», a présumé un membre du comité de

vigilance du quartier. La batterie, les accessoires et des pièces du véhicule ont été dérobés. La victime n’a pas encore porté plainte au poste avancé d’Ilanivato. La police a été pourtant avisée…

