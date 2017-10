Les proches et voisins d’une femme décédée suite à une suspicion de peste ont tenu tête à des éléments de forces de l’ordre.

Vive tension entre civils, agents de santé et forces de l’ordre, à Anosibe. Des habitants de ce quartier ont manifesté dans la rue, hier dans la fin de l’après-midi, pour contester l’inhumation d’un des leurs dans la fosse commune d’Anjanahary. Cette personne a été, pourtant, diagnostiquée en tant que victime de la peste pulmonaire par des médecins. Furieux, ces manifestants ont lancé des pierres à l’endroit des éléments de forces de l’ordre et des agents du Bureau municipal de l’hygiène (BMH), venus sur place pour récupérer le corps. « Ce n’est pas la peste qui a tué notre famille. Elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Nous refusons que l’État l’enterre hors de son caveau familial. Nous allons incendier le corps, au cas où il insisterait», criait un homme.

La défunte, une femme, est décédée brusquement dans son foyer, mardi dans l’après-midi. Le cas a été signalé au BMH, un test de diagnostic rapide à la peste pulmonaire a été fait et s’annonçait positif.

Ce serait la troisième fois que les équipes du BMH ont tenté de récupérer le corps, depuis. « Hier, (nldr : mardi), nous étions encore sur place jusqu’à 23 heures pour tenter de négocier avec la famille, mais c’était difficile. Ils ont ensuite fait appel à leurs voisins pour renforcer leur manifestation et nous empêcher d’entrer dans le secteur», a informé un responsable du BMH.

Appel à coopération

Le corps a été veillé en deux nuits. Le risque de propagation de l’épidémie sur toutes ces personnes qui sont entrées en contact avec le cadavre existerait, bien que le corps ait été déjà désinfecté et scellé dans un « body bag ». «Il y a toujours un risque. C’est justement pour éviter que d’autres personnes contractent la bactérie que nous sommes ici », souligne la source, sûrement fatiguée après les multiples refus des familles des pestiférées auxquelles ils ont du faire face depuis l’apparition de l’épidémie. A Amboditsiry, à Ambodihady Ambohimanarina, ou encore à l’hôpital Befelatanana, avant-hier, ils ont été face à des personnes irritées qui voulaient à tout prix enterrer leurs proches dans leur caveau familial.

Les éléments des forces de l’ordre ont dû coopérer avec la partie de la famille de la défunte qui a accepté le diagnostic des médecins.

Baisse du taux de létalité

Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, a affirmé la baisse du taux de létalité. «Le taux de mortalité a diminué par rapport au nombre de malades. Il est passé de 27% à 10,2%, actuellement », souligne-t-il, hier, lors de la remise de dons du gouvernement chinois à Madagascar, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de peste. Dans le même jour, pourtant, deux personnes ont encore succombé à la peste dans un hôpital d’Antananarivo. Par ailleurs, le nombre des malades admis et traités à l’hôpital a gonflé. Les dernières statistiques font état de cinq cent soixante et un cas, dont cinquante sept décès, dans tout Madagascar. Quatre cent quinze des cas sont de la peste pulmonaire.

Miangaly Ralitera