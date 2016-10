Abel Randriamiarinarivo a été destitué de la direc­tion du Centre régional des œuvres universitaires (Croua), si on tient compte du communiqué du conseil des ministres du mercredi 5 octobre, envoyé dans la même journée. Dans ce communiqué, il a été remplacé par Samson Willy Andriamihajaniaina. Cette nouvelle nomination a été annulée. Dans un communiqué « rectificatif » du précédent, envoyé hier, ni l’abrogation du décret de nomination du premier, ni la nomination du second, ne figurait dans ce second communiqué.