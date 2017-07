Annoncée sous le signe de la distension et redoutée violente, la célébration du XVe anniversaire du parti Tiako i Madagasikara (TIM), samedi dernier, a été riche en rebondissements.

Soulagé. Le samedi 8 juillet 2017 n’a pas eu de qualificatif de couleur. La guerre de communiqués de la semaine dernière, suivie d’une bataille juridique ne s’est pas traduite en actes sur le terrain. Le parti Tiako i Madagasikara (Tim) a poursuivi sa campagne de communication malgré les interdictions.

De son côté, conformément à la déclaration du général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antana­narivo, les forces de l’ordre ont été déployées autour du stade municipal de Maha­masina. Côte à côte et pas à pas, les partisans du parti et les éléments des forces de l’ordre ont célébré, ensemble malgré eux, le XVe anniversaire de ce parti.

Les festivités ont commencé vers neuf heures à l’hôtel Carlton Anosy. Après le discours d’ouverture de Donnat Andriamahefam­parany, secrétaire général du Tim et l’intervention inattendue de Tabera Randria­manantsoa au nom des autres partis invités, Marc Ravalo­ma­nana a donné le ton à ce jubilé.

« Cette célébration se divise en deux parties. Celle avec les membres du bureau politique et les invités, et celle avec les partisans. (…) Nous ne reculerons pas. Si nous n’avons pas Mahamasina aujourd’hui, nous l’aurons demain », a-t-il annoncé. Pendant ce temps, informés de la présence de Marc Rava­lomanana à l’hôtel Carlton, ses partisans se sont attroupés devant cet établissement.

Après une brève interview devant la presse, le conseiller spécial de la mairie d’Anta­nanarivo a décidé de sortir pour saluer ses partisans vers onze heures.

Calme relatif

Un regroupement spontané s’est alors formé. Surpris, les quelques dizaines d’éléments des forces de l’ordre n’ont pas pu contenir l’enthousiasme des Zanak’i Dada. « Mahamasina tout de suite », ont crié les partisans. Entouré d’une foule en délire, le convoi du président du parti a peiné à avancer. Au niveau du cer­cle franco-malgache à Anosy, une première colonne de barrage s’est dressée, verrouillant ainsi l’accès au stade de Mahamasina. Après négociations, la masse a arpenté la rue Mohamed V et rejoint Analakely, dont l’accès à la place du 13 mai, revendiquée en cours de route, a déjà été quadrillé par des éléments de l’État-major mixte opérationnel (Emmo). Les détonations de trois bombes lacrymogènes ont arrêté la marche vers l’avenue de l’Indépendance au niveau d’Andohan’Analakely. Marc Ravalomanana a décidé de rentrer à Faravohitra, mais ses partisans ont occupé l’avenue de l’Indépendance, fortement quadrillé par les hommes en treillis.

Malgré ces quelques échauffourées, « il n’y a pas eu de casse, il n’y a pas eu de blessé et il n’y a pas eu d’arrestation », a soutenu le général Njatoarisoa Andrian- ja­naka, commandant de la Circons­cription interrégionale de la gendarmerie nationale d’Anta­nanarivo (CIRGN), lors d’une interview pendant la journée du samedi. Malgré l’intransigeance annoncée quelques jours plus tôt, les éléments des forces de l’ordre ont fait beaucoup de concession.

Leur maîtrise de la situation a faussé les pronostics des adeptes de la logique d’affrontement. Ainsi, le samedi 8 juillet 2017 nétait ni noir, ni rouge mais est devenu un samedi extraordinairement ordinaire.

Andry Rialintsalama