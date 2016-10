Des poids lourds transportent des terres à Andranomahery Anko­rondrano toutes les nuits. Un champ de rizière y est remblayé.

Les habitants du fokontany Andranoma­hery Anko­ron­drano sont réveillés par la vibration de poids lourds transportant des terres dans leur quartier, ces dernières nuits. « Des camionneurs versent des terre sur ce champ de rizière pour le remblayer », explique un habitant du quartier, en nous montrant un terrain semi-remblayé.

De visu, une partie de ce terrain a déjà été remblayée auparavant. Des terres non encore compressées avoisinent une portion récemment terrassée en apparence. « Depuis quelques jours, j’ai constaté un va et vient de quelques camions sur ce chemin reliant la route des Hydrocarbures au quartier d’Andranomahery. Environs six camions y circulent toutes les nuits, entre 20 heures et 4 heures du matin. Leurs chauffeurs mettent 5 minutes pour déposer les terres, et près d’une heure pour les récupérer dans un autre endroit. Je crois bien qu’ils ne vont pas trop loin pour les chercher », confie le gardien d’une société à Andranomahery.

Saisi

Un responsable de ce fokontany rappelle qu’en 2015, l’ancien Président de la délégation spéciale (PDS) de la ville d’Antananarivo, Joseph Ramiaramanana, a saisi deux camions transportant de la terre pour remblayer ce terrain, pris au flagrant délit. « Depuis, le remblayage de ce terrain a été bloqué. Mais aujourd’hui, des habitants m’ont signalé la présence de ces poids lourds toutes les nuits », relève-t-il.

Contacté, un responsable de la CUA n’a pas voulu évoquer ce fait en indiquant que le remblayage n’est pas de son domaine. Ce qui est sûr c’est qu’aucune annonce officielle n’a indiqué la suspension de l’interdiction du remblayage à Antana­narivo jusqu’à présent. Pas plus tard qu’en juin, des charretiers ont été sanctionnées pour avoir remblayé un champ de rizière à Androndrakely.

Miangaly Ralitera