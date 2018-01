Des trombes d’eau ont tué six personnes, tandis que sept autres sont toujours portées disparues dans le fleuve de Mangoky, à Tongarivo-Ankiliabo, mardi 9 janvier.

Tragédie après le passage du cyclone AVA. Une trombe d’eau a happé treize individus dans le fleuve de Mangoky, à Tongarivo, à

30 kilomètres d’Ankiliabo, région du Menabe. Les faits se sont déroulés mardi 9 janvier. Ces victimes étaient en train d’attraper des langoustes autour d’un haut-fond lorsque le courant d’eau les a emportés. Le bilan établi par la gendarmerie fait état de six corps déjà repêchés et sept autres toujours portés disparus jusqu’à présent. Leur mort est en revanche certaine, selon les dires des villageois, lesquels n’espèrent plus retrouver leur proches. « Au moins, quatre pirogues ont été engagées pour les opérations de recherche. Les habitants ont arrêté de parcourir les affluents au bout d’une semaine », a déploré Fulgence résidant à Ankiliabo.

Il a indiqué que la crue a été causée par la rupture d’un barrage d’un fleuve dans la Haute Matsiatra, lié à Mangoky qui se jette dans la mer à Toliara. La gendarmerie d’Ankiliabo fera une nouvelle fois une descente pour relancer les recherches, selon les informations recueillies.

Inondation

Après le passage du cyclone AVA, le fleuve de Mangoky a soudainement inondé les villages de Tongarivo, Bevoay et une partie de Befandriana. « Cette élévation graduelle a déjà tué une personne et voilà qu’elle est devenu encore plus meurtrière », a raconté une source au niveau du fokontany.

Ce fleuve coupe la RN 9, reliant Toliara à Morondava en passant par les districts de Manja et Mandabe. Les villageois ont profité de notre appel téléphonique, hier, pour interpeller le ministère des Travaux publics afin qu’une réhabilitation totale de la RN 9 soit mise en

chantier.

Le cyclone et les intempéries ont quadruplé le mauvais état de la RN9, selon les témoignages obtenus. Le niveau des eaux ayant causé la mort de ces personnes d’une même famille a déjà baissé. Pourtant, l’émotion est toujours vive.

Hajatiana Léonard