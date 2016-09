Les taxis-brousse desservant les zones nationales subissent toujours les attaques et les assauts des coupeurs de route. Ainsi, deux bandits munis d’armes à feu ont attaqué, dans la nuit du lundi, un véhicule de marque Mercedes Sprinter sur la RN 4 au niveau du fokontany Andoharano dans la commune d’Ankazobe. Le taxi-brousse venait de Maha­janga et allait rallier la capitale.

Les malfaiteurs ont emporté des bagages de valeur des passagers ainsi que leurs argents d’un montant total de 160 millions d’ariary. Les bandits ont aligné des blocs de pierre en travers de la chaussée. En voulant passer coûte que coûte ce barrage, le taxi-brousse a eu les pneus crevés et a été donc immobilisé.

« Les passagers sont tout de suite sortis du véhicule et se sont enfuis en s’efforçant de rejoindre Ankazobe. Les deux coupeurs de route les ont poursuivi et les ont menacés à l’aide de leurs armes », ont expliqué les forces de l’ordre venues sur les lieux de l’embuscade.

Les bandits ont cherché plus particulièrement le chauffeur du taxi-brousse. Ils ont délesté les passagers de leurs bagages à main mais n’ont pas touché aux bagages arrimés sur le toit du véhicule ni ceux qui étaient éparpillés sur la chaussée lors du sauve-qui-peut général.

Nantenaina Njanahary